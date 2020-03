El lanzamiento de Google Stadia estuvo rodeado de fuertes críticas. La compañía de Mountain View hizo una serie de promesas asociadas a dicho servicio de juego en la nube que, de momento, no solo no se han cumplido, sino que además muchas expectativas generadas, y perfectamente justificadas, tampoco se han visto satisfechas.

Se dijo que Google Stadia iba a ofrecer resolución 4K y 60 FPS, además de una latencia reducida y un catálogo de juegos bastante interesante. Pues bien, ninguna de esas promesas se ha cumplido, al menos de momento. Como vimos hace poco la latencia de Stadia es superior a la de GeForce Now, y encima la calidad gráfica que presenta deja mucho que desear. Los juegos no renderizan en 4K nativo, y en la mayoría de los casos quedan por debajo del nivel gráfico que ofrecen en Xbox One X.

Otra de las grandes promesas de este servicio, y sin duda una de las que más interés generó, fue la modalidad gratuita con resolución 1080p y 60 FPS. Todavía no está disponible, y viendo los resultados que ha conseguido Google Stadia hasta el momento tengo algunas dudas sobre la calidad de imagen real que será capaz de ofrecer.

El caso es que gracias a la llegada de la actualización 2.7 de Google Stadia hemos podido descubrir un detalle muy importante sobre dicha modalidad gratuita, y es que Google se reserva la posibilidad de limitar el número de cuentas si es necesario para evitar un pico de usuarios que perjudique la experiencia de uso de aquellos que pagan por el plan «Pro». Dicho de otra forma, no se descarta un trato «de segunda» a los usuarios del plan gratuito.

Podrás probar Google Stadia Pro durante un mes

La fuente también hace referencia a una promoción disponible al crear por primera vez una cuenta gratuita, y es que, como ocurre con diferentes servicios de streaming, el usuario tendrá la posibilidad de disfrutar de la versión «Pro» sin coste durante un mes. Una vez que venza ese plazo volverá a la versión gratuita.

Con esto en mente podemos entender mejor por qué Google baraja esa limitación al número de cuentas gratuitas que se podrán registrar, al menos durante la primera fase de disponibilidad de la modalidad gratuita. En cualquier caso está claro que la compañía de Mountain View tiene mucho trabajo por delante si quiere que Stadia se convierta, de verdad, en una opción interesante con la que desplazar, aunque sea de forma parcial, a las consolas.

Antes de terminar quiero comentar otra limitación importante que estará presente en Google Stadia, y que también afecta a otros servicios de distribución de juegos en formato digital, como Steam por ejemplo. La función de compartir en familia no permitirá utilizar el mismo juego de forma simultánea, lo que significa que si dos familiares quieren compartir un juego al mismo tiempo no podrán, y no tendrán otra opción que turnarse o comprar una segunda copia.