Twitter Fleets: 140 caracteres que sólo durarán 24 horas

Lo que en primer momento era la exclusividad de Snapchat, se convirtió con el tiempo en el mayor punto fuerte de Instagram, y ahora no sólo ha contagiado al resto de redes sociales del grupo Facebook, sino que ahora también llega a Twitter bajo el nombre de Fleets.

No hablamos de otra cosa que de los mensajes temporales, más conocidos ya como las «stories», que se caracterizan por un comportamiento efímero que borra la publicación de forma automática una vez pasadas las 24 horas.

Tal y como ha anunciado Kayvon Beykpour, directivo de Twitter, los nuevos tweets efímeros se encuentran ya en un primer proceso de pruebas, limitada por el momento al territorio de Brasil. Allí, ambos usuarios con dispositivos Android e iOS están haciendo ya uso de los nuevos Fleets, mostrando una gran primera acogida.

Y es que parece que crear una de estas publicaciones será tan sencillo como en el resto de redes sociales. Situado justo en la parte superior del feed, con tan sólo pulsar en el nuevo icono circular (en este caso de color azul) alrededor de las fotos de cada usuario, podremos ver sus distintas publicaciones; mientras que si pulsamos sobre el mismo icono con nuestra foto con el símbolo de suma, se abrirá automáticamente el editor de texto para crear nuestras propias publicaciones.

Así pues, también se ha confirmado que los Fleets permitirán la publicaciones de fotografías y vídeos, ya sean tomadas en el momento o a través de imágenes de nuestra galería; además de la capacidad de personalizar los mismos con la opción de dibujos a mano o sitckers. Lo que no está claro aún dada su actual ausencia, es si contaremos con la presencia de los tan exitosos filtros, o la posibilidad de añadir otros contenidos multimedia como música.

Por último remarcar que no sólo no es seguro que los Fleets lleguen más adelante a nuestro país, sino que por el momento ni siquiera es seguro que vayan a integrarse de manera definitiva en esta red social. Y es que aunque está claro que los stories están entre las funciones más demandadas por los usuarios actuales, parece que no terminan de encajar con la filosofía principal de Twitter.