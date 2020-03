Team 17 ha confirmado, mediante un escueto teaser, que está trabajando en Worms 2020, una nueva entrega de la conocida franquicia de gusanos «guerrilleros» con la que podrían aprovechar para llevar a cabo un reinicio de la misma.

Por desgracia la información que tenemos de momento es muy escasa, pero si nos dejamos llevar por lo que vemos en el vídeo adjunto es probable que Team 17 decida utilizar gráficos 3D de alta calidad pero manteniendo un desarrollo 2D. Esto le permitiría mantener la esencia del original sin tener que renunciar a un acabado gráfico propio de la generación actual.

No sería la primera vez que se utilizan gráficos tridimensionales con una jugabilidad en 2D, recordad que Street Fighter 4 y 5 ha seguido ese enfoque y ha sido todo un acierto.

Worms 2020: la jugabilidad es lo importante

Más allá de los gráficos y del apartado técnico en Team 17 deberían tener claro que lo importante de esta franquicia siempre ha sido la diversión, y para ello es clave que cuiden el lado «gamberro» de los gusanos y la jugabilidad. No hablo sin conocimiento de causa, recuerdo la primera vez que jugué al primer Worms con mis amigos en mi modesto Pentium a 133 MHz, la experiencia fue desternillante.

Pues bien, esa es la esencia que tiene que recuperar Team 17 si quiere que Worms 2020 sea un verdadero éxito. De momento se han atrevido a comentar que podemos jugarlo «como no lo hemos hecho nunca». Esto quiere decir que se van a atrever a innovar, algo que puede acabar convirtiéndose en un arma de doble filo.

Si todo va según lo previsto el lanzamiento de Worms 2020 debería producirse antes de terminar 2020, probablemente en la segunda mitad del año, y llegará a PS4, Xbox One y PC. No podemos descartar, además, una posible versión para Nintendo Switch y otra para Stadia de Google.

El original me dio muchas horas de diversión y momentos inolvidables, aunque poco a poco fui perdiendo el interés en la franquicia y llevo bastante tiempo sin dedicarle una partida. Worms: Ultimate Mayhem, la última entrega de la franquicia, no me gustó nada. Espero que Team 17 recupere la simplicidad del original en Worms 2020.