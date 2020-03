CD Projekt Red confirma que habrá ‘The Witcher 4’

The Witcher 4 (o como termine llamándose el juego) está en los planes más inminentes de la desarrolladora polaca CD Projekt Red, cuya intención es ponerse con él una vez hayan lanzado Cyberpunk 2077 a finales de este año, según ha confirmado el presidente de la compañía.

Si bien Cyberpunk 2077 es la apuesta más arriesgada y ambiciosa de CD Projekt Red hasta la fecha, y de hecho están poniendo toda la carne en el asador de cara a su lanzamiento, que mantendrán con DLC periódicos y toda la atención que se espera de un título de estas características, no hay duda de que su gran franquicia sigue siendo The Witcher y lo más anticipado que puedan presentar, The Witcher 4.

Así, más si cabe desde que la serie de Netflix alcanzase un éxito sin precedentes y reavivase el interés tanto por las novelas de Andrzej Sapkowski como por los propios juegos, que a fin de cuentas fueron los que propiciaron la chispa de todo el esplendor al que asistimos, a nadie sorprenderá que la compañía estuviese pensando en retomar la aventura épica para exprimir un poco más su potencial.

Tan poco sorprendente es la noticia, después de que a finales del año pasado CD Projekt Red renovase sus acuerdos y relación con Sapkowski, que lo más llamativo de este anuncio es que se lo vayan a tomar con calma y no saquen The Witcher 4 ya; pero conviene recordar la que firma polaca no es Activision, EA o Ubisoft y se espera de ellos mucho más que simplemente explotar la franquicia para hacer caja.

Qué esperar de The Witcher 4 es pronto para decirlo, pero no se prevé que continúe la historia de The Witcher 3 porque como termina esta, ni parece que vayan a seguir lo visto en la serie o las novelas porque todo eso ha quedado atrás, y lo mismo se puede decir de los juegos, cuya trama también fue desvinculada de la del resto de medios. ¿Algo nuevo? Es lo más probable.

Sea como fuere, todavía falta bastante tiempo para que The Witcher 4 se deje caer, por lo que conviene tomárselo con calma. Antes tendremos la oportunidad de ver la segunda temporada de The Witcher en Netflix, y ojalá que mejore lo visto porque el margen para conseguirlo es considerable. Por otro lado, Cyberpunk 2077 promete lo suyo y, a priori, resulta más fresco que las aventuras del veterano brujo.