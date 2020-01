‘The Witcher’ ya es la serie de estreno más popular de Netflix y hay anime a la vista

Hay que repetirlo: Netflix ha tenido mucha suerte con The Witcher. Están a punto de conseguir lo que pretendían, pero no se imaginaban que pudiera ocurrir: que la serie sea un pelotazo en toda regla. Y lo ha sido. Así que no solo cabe esperar una segunda -y, esperemos, mejor- temporada de la serie protagonizada por Henry Cavill, sino que además preparan un anime.

Con la presentación de sus resultados fiscales para el cuarto trimestre de 2019, Netflix ha aprovechado para meter algunas golosinas con las que contentar a sus accionistas, de las cuales la más destacada es la del éxito de The Witcher. Hace apenas un mes que se estrenó la serie y, sin embargo, ya es la que más espectadores ha captado con su primera temporada.

De acuerdo a los datos que ofrece la plataforma, The Witcher ha atraído la atención de más de 76 millones de usuarios, convirtiéndose así en su lanzamiento más popular hasta la fecha. Claro que la cifra tiene truco y va en ambos sentidos: Netflix incluye en esos 76 millones a quienes al menos han visto dos minutos del metraje, por lo que el número de espectadores reales podía ser muy inferior. Por el otro lado, frente a una pantalla puede haber -y muchas veces lo hay- más de una persona. Quién sabe.

En todo caso, el éxito de The Witcher queda fuera de toda duda solo por lo que está dando de que hablar y prueba de ello es la segunda noticia que ha dejado caer Netflix al respecto.

The Witcher: Nightmare of the Wolf

The Witcher: Nightmare of the Wolf es la nueva película de anime basada en el personaje creado por Andrzej Sapkowski, y no se trata de una ocurrencia al albor de los buenos resultados que está teniendo la adaptación de acción real, aunque sale adelante gracias a estos. El proyecto ha sido confirmado por Netflix, si bien todavía no se sabe para cuándo estará listo.

Según lo han anunciado a través de Twitter, «la película de anime, The Witcher: Nightmare of the Wolf, nos llevará de vuelta a una nueva amenaza que enfrenta el Continente«. Nada más; no aclaran si tendrá algo que ver con la serie o será una historia aparte, pero tampoco es importante. De aquí a que la entrenen ya se preocuparán en ir generando hype. Pero no es un proyecto que surja de la nada, cabe repetir. La showrunner de la serie y productora del anime no tardó en reaccionar a la noticia, confesando que llevaba más de un año guardando el secreto.

En cuanto al estudio encargado de llevar The Witcher: Nightmare of the Wolf a Netflix, será Studio Mir, conocido por series como The Legend of Korra o Voltron: Legendary Defender, esta última creada también para Netflix. Solo nos queda ver a Reed Hastings cantando Toss a coin to your Witcher, oh Valley of Plenty, oh Valley of Plenty…