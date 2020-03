Con el paso del tiempo Silent Hill se ha convertido en una de las franquicias de primer nivel más olvidadas y que peor ha aguantado el paso del tiempo. Konami es la gran culpable de esta situación, ya que a partir de la cuarta entrega los desarrollos fueron cada vez más pobres y el nivel acabó decayendo hasta tal punto que perdió buena parte del interés y del cariño que había logrado generar entre el gran público.

Desde el momento en el que se produjo el debut de Silent Hill quedó claro que Konami no quería limitarse a copiar a Resident Evil. Su enfoque fue totalmente distinto, apostaba por un tipo de terror más visceral, más oscuro y profundo, y debo decir que el resultado fue fantástico. A pesar de las limitaciones del hardware de la época la compañía japonesa hizo, además, una apuesta muy valiente por los escenarios 3D.

Esa apuesta por los escenarios 3D tuvo ventajas y desventajas. Para camuflar la imposibilidad de PS1 de renderizar el escenario completo de Silent Hill se utilizó una niebla que maquillaba la generación súbita de decorados y escenarios. Puede sonar un poco extraño, pero el resultado fue mejor de lo que cabía esperar y contribuyó, de hecho, a crear una ambientación única y agobiante en la que nunca sabías por dónde te vendrían los enemigos.

Los escenarios tridimensionales generados en tiempo real también permitieron conseguir efectos de luces y sombras excelentes (para la época). La mítica escena del callejón con el encendedor es uno de los mejores ejemplos, aunque es cierto que el modelado de los personajes y las animaciones no estaban al nivel de lo que vimos en Resident Evil.

Silent Hill P.T. fue una oportunidad perdida

Konami tuvo la oportunidad de volver a lo grande con esta franquicia gracias al proyecto Silent Hill P.T., que contaba con la dirección de Hideo Kojima y con la participación de Norman Reedus, pero al final acabó siendo descartado. Las desavenencias entre el japonés y Konami fue tan grande que este decidió abandonar y se centró en su primer proyecto en solitario, Death Stranding. El resto es historia.

El caso es que Konami no ha dejado de ser consciente, a pesar de todo, del potencial que tiene la franquicia Silent Hill, y según una nueva información lleva más de un año trabajando en un proyecto que supondrá el reinicio de la franquicia. Esto quiere decir que veremos una revisión de la primera entrega adaptada a la nueva generación de consolas, aunque no podemos descartar que acabe siendo un título de transición generacional y que esté disponible, por tanto, también en PS4 y Xbox One.

Interesante, pero esto no es todo. La fuente de la noticia asegura que Keiichiro Toyama (director y escritor del Silent Hill original), Akira Yamaoka (compositor) y Masahiro Ito (diseñador de los enemigos del clásico) están participando activamente en este proyecto, y que Sony SIE Japan Studio no solo lo está impulsando, sino que además está intentando que Kojima y Konami hagan las paces para que vuelvan a trabajar juntos.

Es perfectamente comprensible, al fin y al cabo otra de las franquicias más importantes de Konami, Metal Gear Solid, ha dependido desde siempre de la creatividad y el talento de Kojima. No tenemos detalles sobre su posible fecha de lanzamiento, pero dado que este proyecto lleva, en teoría, un año en desarrollo está claro que todavía falta mucho hasta que empecemos a ver detalles oficiales.