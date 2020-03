Nadie puede poner en duda, a día de hoy, que Steam es la plataforma líder en distribución digital de videojuegos. Pocos recuerdan que, en sus orígenes, su única función era la de proveer de actualizaciones a los usuario de los títulos de Valve, empresa creadora del servicio. Aquello ocurría allá por 2003 (madre de Dios, cómo pasa el tiempo). Desde entonces, con diversos altos y bajos, ha conseguido mantenerse como líder en su segmento, y aunque la competencia no ha dejado de crecer, a día de hoy su liderazgo no parece en entredicho.

Una nueva muestra de ello es que, si observamos las estadísticas que Steam publica aquí, podemos ver que este sábado el número de usuarios que, de manera simultánea, han estado jugando a algún título adquirido en la plataforma, se ha acercado mucho a los 20 millones. El pico se ha producido entre las 15.00 y las 17.00, y todavía quedan horas de este fin de semana para que se pueda alcanzar ese hito entre hoy y mañana.

¿Y con qué títulos se han alcanzado estos números? Estos son los diez juegos más activos durante el día, con el número pico de usuarios, datos facilitados por la compañía:

Counter-Strike: Global Offensive: 1.007.062

Dota 2: 694.829

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: 183.817

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS: 525.462

Grand Theft Auto V: 170.024

Path of Exile: 133.357

ARK: Survival Evolved: 134.311

Destiny 2: 118.432

Rust: 86.303

Team Fortress 2: 84.728

Más allá de que haya más de un millón de personas jugando a CS:GO (número que, humildemente, incrementaré en uno cuando termine de escribir esta noticia) hay dos aspectos que me resultan particularmente destacables a este respecto. El primero es que, sin duda, al menos en PC el juego online le ha ganado por mucho la partida al offline.

Y el otro, que habla del músculo que mantiene la compañía (o, más concretamente, de los títulos de su catálogo), es que sus cifras en usuarios crecen, pese a que con el paso de los años (y la proliferación de otras plataformas), bastantes títulos triple A han ido abandonando la plataforma. La muestra más clara de ello es comparar los títulos más jugados en Steam con las categorías más vistas ahora mismo en Twitch:

Si excluimos la categoría Just Chatting (charla), vemos que los tres títulos más vistos no están en el catálogo de Steam. Tenemos que bajar hasta la cuarta posición para encontrarnos con Counter Strike: Global Offensive (casualmente un título de Valve), que obviamente sí que está en el catálogo de Steam. Si comparamos la lista de los 13 más vistos de Twitch con los más jugados hoy en Steam, vemos que solo cuatro títulos (CS:GO, Grand Thief Auto V, Dota 2 y Path of Exile) coinciden en ambas listas.