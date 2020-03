No por esperada, la decisión tomada por Apple deja de ser llamativa. Y es que, en un comunicado hecho público por la tecnológica, se informa del cierre de todas las tiendas que el fabricante tiene repartidas por el mundo. Con una única excepción, eso sí, las que se encuentran en China, que han elegido precisamente el mismo día para reabrir tras un mes y medio con las puertas cerradas.

En el comunicado, firmado por su CEO, Tim Cook, la compañía afirma haber aprendido mucho de la experiencia de estas últimas semanas en China. El aprendizaje más valioso al respecto es, según dicho comunicado, que la forma más efectiva de minimizar el riesgo de transmisión del coronavirus es reducir la densidad y maximizar la distancia social. Algo que, si has acudido en alguna ocasión a una tienda de Apple, sabrás que no es precisamente lo más habitual.

El cierre durará, al menos de momento, hasta el 27 de marzo, si bien lo más recomendable es no contar con que esa fecha es segura. Y no solo porque Apple pueda decidir prolongarla si la situación no ha mejorado, sino porque también los poderes públicos pueden decretar (o mantener dónde ya se haya aplicado esta medida) un cierre de todos los comercios y servicios no esenciales. Para satisfacer necesidades urgentes, el comunicado remite a usuarios y clientes a su tienda online, la tienda de aplicaciones de iOS y a las página web de soporte técnico.

Ha querido la casualidad que precisamente ayer fuera, por última vez, a una Apple Store. Lo primero que me sorprendió fue que, a diferencia de la imagen que he vivido estos últimos días en supermercados y otros comercios, la tienda estuviera casi vacía. Lo normal, para quién no lo conozca, es llegar y, por norma general, tener que esperar algo de cola hasta ser atendido. No una espera pesada, quizá un minuto o así, pero casi siempre hay algo de tiempo de espera. Y, una vez que te han «recibido», te dicen dónde debes esperar hasta que llegue la persona que te atenderá.

Ayer fue algo inmediato: crucé la puerta y ya me estaban atendiendo. Y, aunque con la cordialidad de siempre, observé que el personal de la tienda no estrechaba la mano de los clientes. Evidentemente me pareció algo muy acertado, pero por el rabillo del ojo acerté a ver una persona que, tras realizar su compra, sí que hizo el ademán de buscar la mano del empleado para despedirse del modo «normal». En cualquier otro comercio podría pensar que esta medida había sido adoptada motu proprio, por el empleado, pero tratándose de Apple, me parece más que evidente que los de Cupertino llevan ya muchas semanas tomando medidas en este sentido.

Se agradecen, sin duda todas las medidas de este tipo, ya sean adoptadas por el sector empresarial o por las administraciones públicas. Desgraciadamente, en los últimos días hemos podido ver muchas imágenes de personas que no parecen ser conscientes de los riesgos de una actitud despreocupada ante el coronavirus. Y es que no es ya por cada uno de nosotros, de manera individual, sino porque si nos exponemos al patógenos, automáticamente también estamos exponiendo a nuestras personas cercanas. Termino copiando a mi compañero Juan Ranchal, que ayer mismo decía lo siguiente:

Y, por favor, también colabora en la medida de tus posibilidades contra las desinformaciones, las campañas de malware, las racistas y de odio, pasando por las teorías conspirativas y los aprovechados y sinvergüenzas que pretenden hacer negocio vendiendo «vacunas» o «curas». Te remitimos a nuestro último especial donde repasamos una serie de aplicaciones, paneles y mapas para realizar el seguimiento del nuevo coronavirus y evitar información errónea con la información de destructores de mitos del COVID-19 publicada por la OMS. Está en nuestra mano frenar la extensión del COVID-19. Información actualizada sobre la pandemia | Ministerio de Sanidad – OMS