¿Notas que tu Wi-Fi va lento o que no funciona como debería y no encuentras una explicación racional? Si has contestado que sí es probable que tu proveedor de Internet esté teniendo problemas, o quizá sea culpa de tu router. En caso de que hayas comprobado ambos y tengas claro que todo está bien estarás desconcertado, y es normal, pero tranquilo, en este artículo te vamos a ayudar a identificar dónde puede estar el problema.

Toda conexión Wi-Fi tiene un alcance determinado y una velocidad máxima. El alcance depende de nuestro router y de diversos factores externos, mientras que la velocidad depende también de todo eso y, demás, de la velocidad máxima que tengamos contratada con nuestro proveedor de Internet.

Las ondas de Wi-Fi son muy vulnerables a diversos factores externos, así que si notas que tu conexión no funciona como debería y has descartado problemas a nivel de proveedor, de configuración o de hardware debes empezar a valorar todo lo que rodea a tu router, y también el lugar en el que lo has colocado.

1.-Cosas que arruinan tu conexión Wi-Fi: muros de hormigón y pladur

Los distintos tipos de materiales de construcción que se utilizan actualmente tienen un impacto diferente sobre la conexión Wi-Fi. El hormigón y el pladur son los dos tipos que más efecto bloqueo ejercen sobre ella, tanto que pueden llegar a limitar su alcance de una manera drástica y obligarnos a utilizar repetidores de señal o dispositivos PLC.

Vamos con números concretos. El hormigón puede bloquear hasta el 40% de la señal Wi-Fi, mientras que el pladur hace lo propio en hasta un 50%. Por contra otros materiales de construcción, como la madera, apenas retiene el 5% de la señal.

Trasladando estos datos al terreno práctico vemos que en casas que utilicen hormigón y pladur la señal Wi-Fi no podría superar más de uno o dos muros, y acabará siendo imprescindible, como dijimos, recurrir a repetidores Wi-Fi.

Cómo superar este problema: lo ideal es intentar colocar el router en un lugar donde no se encuentre con esos materiales, dejar las puertas abiertas, buscar zonas elevadas y reducir las interferencias. En última instancia los repetidores Wi-Fi y dispositivos PCL serán nuestros mejores aliados.

2.-Cosas que arruinan tu conexión Wi-Fi: los espejos

Puede que os sorprenda, pero los espejos son un enemigo natural del Wi-Fi. Esto se debe a que no solo reflejan la luz, sino que también reflejan la señal inalámbrica, haciendo que «choque» con la emitida por el router y desatando un auténtico caos.

Esto significa que un espejo puede devolver mediante ese reflejo la señal Wi-Fi en la dirección puesta y hacer que interfiera con la nueva emisión que proviene del router, con todo lo que ello supone.

Como habréis podido imaginar cuanto más grande sea el espejo y menos distancia hay entre este y el router mayor es el problema, y a la inversa, es decir, cuanto más pequeño sea el espejo y más lejos esté del router menor impacto tendrá sobre nuestra conexión inalámbrica.

Cómo superar este problema: la manera más sencilla es cambiar los espejos de sitio y colocarlos en lugares donde no interfieran con la señal, o donde su impacto sea mínimo.

3.-Cosas que arruinan tu conexión Wi-Fi: interferencias de electrodomésticos

Uno de los mayores errores que cometemos es colocar el router en una zona donde concurran varios electrodomésticos, o en las inmediaciones de éstos. Incluso aunque el router y los electrodomésticos no compartan habitación, si ambos se encuentran cerca, tendremos un problema.

Cuando se produce esa cercanía el router queda expuesto a una gran cantidad de interferencias que, al final, acabarán afectado a la calidad, la intensidad y el alcance de tu conexión Wi-Fi.

Es importante tener en cuenta que la mayoría de los electrodomésticos que más interferencias generan trabajan en la banda de 2,4 GHz, así que si utilizamos la banda de 5 GHz el impacto será mucho menor.

Cómo superar este problema: ubicar el router en un lugar alejado de electrodomésticos que generan interferencias puede marcar una gran diferencia, tanto en calidad como en alcance de la señal.

4.-Cosas que arruinan tu conexión Wi-Fi: grandes masas de agua

Las señales de radio que emite el router no se llevan bien con el agua, lo que significa que colocar un router cerca de grandes masas de agua, como una pecera de gran tamaño, puede reducir de forma drástica el alcance de la señal Wi-Fi.

Esto también ocurre en aquellas estancias en las que haya una gran cantidad de gente. ¿Sorprendido? No deberías, al fin y al cabo el ser humano tiene un gran porcentaje de agua y es un bloqueador natural de la señal Wi-Fi.

En hogares esto no supone, por lo general, un problema importante, pero en locales y comercios donde concurra una gran cantidad de gente puede acabar siendo algo complicado de resolver.

Cómo superar este problema: colocar el router lejos de grandes masas de agua y moverlo a lugares elevados puede ayudarnos.

5.-Cosas que arruinan tu conexión Wi-Fi: colocar el router en un lugar inadecuado

El router es un elemento que debemos integrar en nuestro hogar, y esto supone, para muchos usuarios, un problema, ya que deben «combinarlo» con la estética de su casa. Esto no siempre es posible, sobre todo cuando mantenemos el router que nos da nuestro proveedor de conexión a Internet.

Algunos optan por encerrarlo o colocarlo en lugares donde no se ve fácilmente, así superan ese «problema» de no poder combinarlo con la decoración de su hogar. Sin embargo, esto se acaba convirtiendo en una importante fuente de problemas y puede acabar arruinando por completo nuestra conexión Wi-Fi.

Ya sabemos lo que ocurre si lo colocamos cerca de electrodomésticos o de obstáculos, especialmente muros de hormigón y de pladur, y colocar un router en una posición baja o encerrado en un armario reducirá todavía más el alcance y la estabilidad de la señal.

Cómo superar este problema: evitar espacios cerrados, lugares bajos y ubicaciones en las que el router encuentre obstáculos muy cerca.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!