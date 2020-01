Cómo mejorar el Wi-Fi de tu hogar gratis y en solo unos minutos

¿Quieres mejorar la conexión Wi-Fi de tu hogar pero no sabes por dónde empezar? Pues no te preocupes, en este artículo vamos a compartir contigo una serie de recomendaciones que te ayudarán a conseguirlo de una manera rápida y sencilla, y lo mejor es que no tendrás que gastar dinero.

Ten en cuenta que los consejos que vas a ver a continuación ofrecen un mejor resultado si los aplicas de forma simultánea, es decir, te ayudarán a mejorar tu conexión Wi-Fi incluso aunque utilices de forma aislada, pero para conseguir un resultado más efectivo es mejor que los pongas en práctica de manera conjunta.

Como siempre si tienes cualquier duda puedes dejarla en los comentarios y te ayudaremos a resolverla.

1.-Mueve las antenas del router

Simple, pero puede ser muy efectivo. Cambiar la orientación de las antenas del router puede ayudarnos a llegar mejor a ciertas zonas, ya que dirigimos la señal a ellas de una manera más directa.

En general lo ideal es mantener las antenas orientadas hacia arriba y realizar una ligera inclinación de las mismas apuntando a la dirección a la que queremos llegar. Por ejemplo, si queremos cubrir una habitación situada a la derecha y también otra situada a la izquierda podemos orientar una antena hacia cada lado.

2.-Cambia el router de posición

Es una de las formas más sencillas de mejorar una conexión Wi-Fi. Si no hemos tenido el éxito esperado al mover las antenas un cambio en la posición del router puede acabar marcando una diferencia importante.

Las ondas Wi-Fi tienen un alcance limitado y este se va reduciendo desde el momento en el que salen del router. Esto nos ayuda a entender por qué la conexión Wi-Fi llega mejor a las zonas más carcas al router, mientras que aquellas más alejadas pueden convertirse en zonas muertas.

3.-Elimina obstáculos

Tu casa está llena de bloqueadores naturales de señal, y esto afecta al alcance y a la intensidad de tu conexión Wi-Fi. Por ello es recomendable que intentes siempre colocar el router en una zona céntrica, elevada y libre de obstáculos.

También tienes a tu alcance otras opciones sencillas pero efectivas, como por ejemplo mover cosas que puedan producir interferencias o bloquear la señal del router y dejar las puertas abiertas.

4.-Actualiza el router

Las actualizaciones de firmware traen mejoras de seguridad y de estabilidad, y en algunos casos también incluyen novedades que mejoran el rendimiento y sus prestaciones en general.

Mantener el router actualizado puede tener efectos muy positivos nuestra experiencia de uso y contribuir a mejorar, de forma directa o indirecta, nuestra conexión Wi-Fi.

5.-Cierra descargas en segundo plano

Es un problema más frecuente de lo que parece. En muchos casos las redes Wi-Fi lentas o con un rendimiento inestable se comportan así porque tenemos abiertas descargas muy grandes en segundo plano.

Muchos usuarios no siempre son conscientes de que esas descargas en segundo plano están presentes, una particularidad que acaba gravando este problema. Finalizar una descarga pesada libera un gran ancho de banda, y mejora de forma notable cualquier conexión Wi-Fi.

6.-Utiliza con cabeza los estándares Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5

El estándar Wi-Fi 5 ofrece un rendimiento superior y se ve menos afectado por las interferencias, pero su alcance es inferior comparado con el estándar Wi-Fi 4. Esto tiene una consecuencia importante, y es que debemos elegir entre uno u otro en función de la distancia a la que nos encontremos.

Por ejemplo, puede que en un rincón de tu hogar el Wi-Fi 5 no llegue, pero que en esa misma zona sí que tengas conexión a Internet si recurres al Wi-Fi 4. No te obceques con el primero, podrás mejorar tu conexión Wi-Fi solo con hacer un uso inteligente de ambos estándares.

7.-Protege tu conexión

La seguridad es fundamental para que una red Wi-Fi funcione correctamente. Si queremos evitar que nuestra conexión sea un blanco fácil para los intrusos debemos seguir unas pautas básicas que ya os explicamos en su momento en este artículo.

Si notas que tu conexión Wi-Fi funciona con lentitud y no encuentras una explicación te recomendamos que revises los dispositivos que están conectados a ella, ya que lo más probable es que tengas un invitado no deseado que está consumiendo todo tu ancho de banda.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!