Call of Duty: Warzone ya supera los 15 millones de jugadores

Call of Duty: Warzone está siendo todo un éxito. El nuevo juego de la popular franquicia de acción ha entrado con fuerza en el terreno de los free to play, acumulando más de 15 millones de jugadores cuando apenas han transcurrido cinco días desde su lanzamiento .

Call of Duty: Warzone se lanzó el pasado martes 10 de marzo a través de las tiendas virtuales de PlayStation y Xbox, así como para Windows, consiguiendo atraer en las primeras 24 horas la atención de más de 6 millones de jugadores, lo cual ya marcó un hito muy superior al de referentes del sector como Apex Legends o Fornite.

Por supuesto, Call of Duty: Warzone se presentó con unas credenciales de primer nivel, tratándose del salto definitivo de uno de los nombres de oro de los juegos de guerra al fenómeno del Battle Royale, aunque manteniendo la esencia del título de Activision Blizzard que no terminó de cuajar con Call of Duty: Blackout el año pasado.

We crossed 15 million players earlier today, thank you #Warzone fans. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/6Xw7MyFk2C — Call of Duty (@CallofDuty) March 14, 2020

Te recordamos que Call of Duty: Warzone es un juego totalmente gratuito -con sus extras de pago para quien los quiera, claro-, permite partidas de hasta 150 jugadores simultáneos en línea -aunque la intención es aumentar la cifra hasta los 200- y cuenta con modos de juego en solitario o con compañeros.

Y como ves, Call of Duty: Warzone está gustando mucho, por lo que ahora solo queda ver dónde está su techo y, más importante si cabe, durante cuánto tiempo lo conserva. Y es que la dificultad no está en llegar, sino en mantenerse. Si aún no le has dado la oportunidad, el confinamiento obligatorio por la crisis sanitaria del coronavirus te lo pone a huevo.

Te dejamos con el tráiler oficial de Call of Duty: Warzone para ir entrando en calor, porque otra cosa no, pero acción tiene a raudales. Visita la página web oficial para ampliar la información.