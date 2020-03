El desarrollo de Chrome, en pausa por el coronavirus

El coronavirus puede con todo y con la vida corriente de millones de personas alterada a extremos insospechados, no es de extrañar que hasta el desarrollo de software, algo que a priori se puede realizar telemáticamente, se vea afectado por la que es sin duda la peor pandemia que nos ha tocado vivir a nuestra generación. Por ahora.

Así, el desarrollo del navegador web Chrome y por ende del sistema operativo que nace de él, Chrome OS, paralizan su desarrollo hasta nueva orden. O, dicho de otro modo, la versión 80 de Chrome se va a quedar entre nosotros bastante más tiempo del habitual. En concreto, hasta que la vida vuelva a la normalidad y los desarrolladores de Google retomen su actividad.

Due to adjusted work schedules, we’re pausing upcoming Chrome & Chrome OS releases. Our goal is to ensure they continue to be stable, secure, & reliable for anyone who depends on them. We’ll prioritize updates related to security, which will be included in Chrome 80. Stay tuned.

— Chrome Developers (@ChromiumDev) March 18, 2020