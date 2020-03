La presentación de las especificaciones definitivas de PS5 nos aclaró muchas cosas, pero también nos dejó con muchas dudas importantes. Una de ellas es el tema de la tecnología SMT, y es que no sabemos si el procesador Zen 2 de dicha consola podrá manejar 8 núcleos y 16 hilos como el de Xbox Series X, o si por el contrario estará limitado a 8 núcleos y 8 hilos.

Ahí no acaba la cosa. Sony habló de una GPU RDNA 2 de AMD con 36 CUs y destacó una frecuencia dinámica de 2,23 GHz, pero no dijo nada sobre a qué velocidad podría trabajar dicho núcleo gráfico de forma sostenida en «el peor escenario posible». Me explico, la velocidad de la GPU escalará en función de las temperaturas y de la carga de la CPU, lo que significa que en juegos que dependan mucho de la primera la GPU tendrá que bajar sus frecuencias para no comprometer la estabilidad del sistema.

Eso supone un compromiso claro y nos lleva a dudar de su potencia real, y también complica las cosas a los desarrolladores, que tendrán que tomar decisiones complicadas a la hora de programar juegos para PS5. Con todo, la optimización y el SSD de alto rendimiento contribuirán a paliar algunas de esas limitaciones.

Hay muchas cosas a tener en cuenta y muchas preguntas sin resolver, aunque las conclusiones que podemos sacar de la información que tenemos son bastante contundentes y no creemos que vayan a cambiar de aquí al lanzamiento de ambas consolas.

PS5 tendrá menos potencia gráfica que Xbox Series X

Podemos enfocarlo como queramos, pero la realidad es clara. PS5 tendrá 36 CUs (unidades de computación), lo que se traduce en 2.304 shaders frente a los 3.328 shaders de Xbox Series X. La diferencia es abrumadora, pero no debemos olvidar que una GPU es algo más que shaders y frecuencias de reloj.

La GPU de Xbox Series X tiene acceso a memoria GDDR6 más rápida (mayor ancho de banda), y contará con una mayor cantidad de unidades de texturizado. Si AMD mantiene la división que hemos visto en la arquitectura RDNA la GPU de PS5 tendrá 144 unidades de texturizado, mientras que el núcleo gráfico de la consola de Microsoft tendría, en teoría, 208 unidades de texturizado.

No tengo nada clara la cantidad de unidades de rasterizado de ambos núcleos gráficos, pero tenemos dos grandes posibilidades. La primera es que ambas cuenten con 64 unidades de rasterizado, y la segunda es que la GPU de PS5 sume 64 unidades de rasterizado y que Xbox Series X cuente con una cifra mayor (88 o 92 unidades de rasterizado, siempre que se confirmen cambios profundos en los motores de geometría en la arquitectura RDNA 2).

Debemos recordar además que el hardware dedicado a aceleración de trazado de rayos puede estar profundamente vinculado a las CUs activas, como ocurre con la arquitectura Turing de NVIDIA y las unidades SM. Si esto se confirma Xbox Series X tendría una mayor potencia trabajando con trazado de rayos, gracias a sus 52 CUs activas frente a las 36 CUs activas de PS5, y eso, amigos míos, no se podría solucionar por mucho que apures las frecuencias de reloj o tires de SSD.

Mantengo mi opinión, no me ha convencido para nada. Creo que Sony se confió y no creyó que Microsoft fuese a optar por una configuración tan potente con Xbox Series X, quizá porque económicamente no es viable. Esto me ha hecho pensar que cabe la posibilidad de que Microsoft haya podido montar ese hardware porque ha aceptado el sacrificio de perder una cantidad considerable de dinero con cada consola vendida, cosa que Sony no habría estado dispuesta a aceptar, al menos no al mismo nivel que los de Redmond.

Ahora os toca a vosotros, ¿qué os ha parecido el hardware de PS5? Los comentarios son vuestros.