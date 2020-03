Facebook estrena nuevo diseño

Es indiscutible que Facebook no está pasando por sus mejores momentos. Y es que los problemas relacionados con una deficiente gestión de la privacidad de sus usuarios, el fin de sus planes para monetizar Whatsapp mediante publicidad, robos y más robos de datos… Sí, definitivamente no son tiempos de vino y rosas. Pero, como mar de fondo, hay un problema todavía más preocupante para los ejecutivos de la compañía: su falta de engagement con los más jóvenes, como podemos ver aquí, que prefieren otros servicios online antes que la red de Zuckerberg.

Son muchos los pasos, hay que reconocerlo, que la compañía ha dado para intentar acercarse más a estos usuarios. Evidentemente el más claro fue la compra de Instagram, así como la copia de la función de las populares Stories de este servicio en el servicio. Y hay otro que, aunque más sutil, no deja de llamar la atención, y es la evolución de la interfaz de usuario, que cada día recuerda más a la de una app para smartphone-tablet que a una web.

Y el último paso dado a este respecto es, si no el definitivo, sí desde luego el más evidente hasta el momento. El nuevo diseño, que ya está disponible (bajo demanda) para la mayoría de usuarios, reduce el número de elementos visibles en pantalla (una constante en los últimos cambios de interfaz de Facebook), los textos son más grandes y, alrededor de los grupos de elementos, quedan muchos más espacios en blanco… o en negro, si eliges el modo oscuro, una opción muy recomendable en mi opinión.

Como consecuencia inicial de este cambio, muchos usuarios con una pantalla de 15 o más pulgadas tendrán la sensación de que «les sobra pantalla» para tan poco contenido. Y es que si comparamos la nueva interfaz con la anterior, es cierto que se mantienen los mismos bloques, pero disminuye la cantidad de elementos que se muestran en los mismos. Por ejemplo, hasta ahora era posible tener varias conversaciones de Facebook Messenger en la parte inferior de la pantalla. Ahora esto ya no es posible, solo podrás tener una conversación abierta en cada momento.

Y lo mismo ocurre con las publicaciones de nuestros contactos. Con el nuevo diseño y las nuevas tipografías, se reduce el número de las mismas que podemos ver en pantalla, por lo que tendremos que hacer más scroll para revisar las últimas noticias de nuestros contactos. Seguro que habrá personas que agradezcan esta reducción en el volumen de información. Pero, personalmente, prefiero que me cunda más cada vistazo a la pantalla, y no tener que desgastar la rueda del ratón para ponerme al día.

Personalmente, y como mejora más destacable, me quedo con el modo oscuro. Y es que, con tantísimo espacio en blanco en la nueva interfaz, o ajustas el brillo de pantalla al mínimo o puede llegar a ser molesto. La nueva disposición de la lista de notificaciones cuando está desplegada, totalmente a la derecha, también me parece un buen cambio, aunque no tan destacable como el modo oscuro.

Como indicaba al principio, el nuevo diseño de Facebook ya está disponible si quieres probarlo, pero no se activa automáticamente. Para verlo accede a la web, haz click en el menú desplegable de la barra superior y pincha en «Cambiar a la nueva versión…». De ese modo accederás a la nueva interfaz. Y si, tras unos minutos, decides que no te convence y te apetece volver a la vista clásica, podrás hacerlo repitiendo esta misma operación desde la nueva. Y, si la pruebas, ¿qué te ha parecido?