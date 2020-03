Windows 10 1909, la última versión del sistema operativo de Microsoft, sigue ganando cuota de mercado según el informe mensual de AdDuplex.

El cambio en el modelo de desarrollo a «Windows-como-servicio» y la publicación de dos versiones anuales de Windows 10, ha provocado un aumento de la fragmentación de la plataforma. Por supuesto, no alcanza el grado extremo de otros sistemas como Android, pero existe. En el otro extremo se sitúa Apple, un modelo a imitar en actualización de software, si bien los de Cupertino lo tienen más sencillo ante el control total de la plataforma y el infinito menor número de equipos de su ecosistema.

Microsoft no consigue que los usuarios actualicen masivamente a la última versión (como sí consigue Apple) nada más publicarse. No ha ayudado los graves problemas de estabilidad de algunas actualizaciones. Si unimos a que tampoco ha habido innovaciones ni mejoras de calado y las posibilidades de retrasar la versión en las versiones de consumo (que antes no existían) simplemente usuarios y empresas prefieren optar por la prudencia y mantenerse en versiones anteriores más rodadas.

Cuota Windows 10 marzo 2020

La última actualización, Windows 10 1909, ha aumentado seis puntos porcentuales el último mes y ahora tiene una cuota de mercado del 28,2%, de acuerdo con los datos de AdDuplex. Sin embargo, la más usada por mucho sigue siendo Windows 10 1903, la versión de primavera de 2019 que se publico hace un año que supera el 50%.

Windows 10 1809 cae bastante aunque todavía tiene un 11,4%. Curiosamente, la versión 1803 subió al 5.5% e incluso la 1709 (dos años y medio desde el lanzamiento) aumentó hasta el 1.4%. La firma de análisis especula que esto podría deberse a la mayor cantidad de personas que están en casa por el coronavirus y el uso de PCs más antiguos no actualizados. En cuanto al número de versiones de prueba, Insiders, se mantiene estable y va variando entre el 0,5 y el 1% según los distintos informes mensuales.

¿Debo actualizar a Windows 10 1909?

Para frenar los fiascos de actualizaciones anteriores y modificando la estrategia de dos versiones mayores que había seguido desde el lanzamiento, Microsoft creó una actualización menos ambiciosa que recuperaba el concepto de «Service Pack» con el objetivo principal de mejorar el rendimiento y la estabilidad, pero sin añadir nuevas características principales.

La falta de novedades y la distribución por fases, ha conseguido contener los errores de anteriores actualizaciones y la verdad es que esta versión está funcionando bien y se recomienda su uso, sea como actualización desde Windows Update, vía Update Assistant, el asistente de actualizaciones disponible vía web que puedes ver junto a la herramienta de creación de medios en el portal web de Windows 10 o mediante las imágenes ISO que puedes descargar del mismo sitio.

La próxima versión, Windows 10 2004, sí ofrecerá novedades de mayor calado y se espera el lanzamiento de la versión final entre abril y mayo. Siempre que la situación del COVID-19 lo permita porque la pandemia también está afectando al desarrollo de software.