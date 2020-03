HP ha abierto una interesante promoción que nos permitirá disfrutar de seis meses gratis de suscripción a HP Instant Ink al comprar una nueva impresora, y lo mejor es que podemos elegir el plan que queramos, es decir, podemos optar incluso por el plan de impresión que incluye 700 páginas al mes.

¿Qué significa esto? Pues muy sencillo, que al comprar una nueva impresora HP podrás imprimir gratis hasta 4.200 páginas durante seis meses. Interesante, ¿verdad? ¿Quieres saber más? Pues sigue leyendo, que te vamos a explicar todo lo que debes saber de esta promoción, aunque antes de entrar en materia quiero responder de forma directa a una pregunta que, probablemente, se hará más de uno de nuestros lectores: ¿por qué debería renovar mi impresora?

Es una buena pregunta, y podemos darte muchas razones para hacerlo:

Las impresoras de nueva generación son más eficientes (consumen menos).

Con tu impresora de nueva generación disfrutarás de nuevas funciones que te harán la vida más fácil.

Podrás acceder a nuevas herramientas y aplicaciones de impresión móvil.

Ahorrarás mucho dinero con cada impresión y disfrutarás de una calidad profesional.

Ayudarás a cuidar del medio ambiente.

¿Qué es HP Instant Ink?

Es un servicio automatizado de reposición de tinta a domicilio que gira alrededor de la impresora y del usuario. Tú decides qué plan se adapta mejor a tus necesidades, y tras completar un sencillo proceso de alta empezarás a disfrutar de todas sus ventajas.

Lo primero que debemos tener claro es que la impresora se ocupa de controlar el estado de los cartuchos y los niveles de tinta. Cuando detecta que están próximos a agotarse pide nuevas unidades, de manera que no tendrás que volver a preocuparte por salir a comprar tinta ni por hacer pedidos online. La impresora se ocupa de todo, y recibirás los nuevos cartuchos a domicilio y sin gastos de envío.

La comodidad que ofrece HP Instant Ink es total, y su fiabilidad también está fuera de toda duda, ya que los cartuchos que recibirás en todo momento son de tinta original HP. Sé lo que estáis pensando, ¿y cuánto tengo que pagar por los nuevos cartuchos? Siento cortaros, pero esto no funciona así, con HP Instant Ink no pagas por la tinta que gastes, solo por las páginas que imprimas. Esto quiere decir que si un mes imprimes 50 páginas en blanco y negro y calidad baja y otro mes imprimes 50 páginas en color y con calidad alta no pagarás de más, la cuota mensual será la misma.

Estos son los planes que ofrece actualmente HP Instant Ink:

15 páginas al mes gratis : plan de impresión gratuita, puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: plan de impresión gratuita, puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 50 páginas al mes por 2,99 euros : plan de impresión ocasional, puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: plan de impresión ocasional, puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 4,99 euros : plan de impresión moderada, puedes ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

: plan de impresión moderada, puedes ampliar en packs de 15 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 9,99 euros : plan de impresión frecuente, puedes ampliar en packs de 20 páginas por un euro.

: plan de impresión frecuente, puedes ampliar en packs de 20 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 19,99 euros: plan de impresión profesional, puedes ampliar en packs de 20 páginas por un euro.

Con HP Instant Ink puedes ahorrar hasta un 70% en tinta, y podrás reciclar todos los cartuchos que gastes sin esfuerzo, y sin tener que asumir ningún tipo de coste. Es bueno para tu bolsillo, y bueno para el planeta.

¿Cómo puedo disfrutar de los seis meses gratis de HP Instant Ink?

Muy fácil, solo tienes que comprar una impresora de las familias HP DeskJet y HP ENVY, salvo la HP DeskJet 3639 y la HP ENVY 5020, antes del 31 de mayo de 2020 y completar el registro en la web oficial de HP en los siete días posteriores a su compra. Eliges el plan que quieras y ya está disfrutarás de seis meses de suscripción gratis al plan que hayas elegido.

No tienes ningún tipo de limitación más allá de las páginas incluidas en tu plan, lo que significa que puedes imprimirlas como quieras, en colo o en blanco y negro, y con el nivel de calidad que necesites.

¿Y qué ocurre cuando pasen los seis meses de suscripción gratuita? Tú decides qué ocurre, puedes seguir en el plan que elegiste, cambiarte a un plan inferior o darte de baja. No asumes ningún tipo de compromiso, así que tienes total libertad para hacer lo que mejor se adapte a tus necesidades.

Si decides seguir con tu suscripción recuerda que puedes controlar tus consumos y el plan activo a través de tu cuenta en HP Instant Ink, y que puedes cambiar de plan en cualquier momento, sin compromisos ni penalizaciones. Si decides terminar tu suscripción los cartuchos dejarán de funcionar, ya que están vinculados al mismo. ¿Tienes dudas? Los comentarios son tuyos.