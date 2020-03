El desarrollo de Resident Evil 8, nombre con el que conocemos de forma provisional a la nueva entrega de la conocida franquicia de Capcom, comenzó en 2016, aunque fue objeto de modificaciones importantes, de hecho hasta llegó a sufrir un reinicio el año pasado, como os contamos en su momento que fue, en teoría, bastante marcado.

Ese reinicio nos hizo dudar sobre la posible fecha de lanzamiento de Resident Evil 8, pero según una nueva información Capcom lo tiene todo preparado para lanzarlo en algún momento de 2021. Esto tiene sentido, de hecho encaja con la rutina de lanzamientos que la compañía japonesa ha adoptado durante los últimos años: Resident Evil 2 Remake llegó en enero de 2019, y Resident Evil 3 Remake llegará el 3 de abril de 2020.

Siguiendo esa cronología resulta razonable pensar que Resident Evil 8 podría llegar al mercado antes de cerrar la primera mitad de 2021, ¿pero cómo será esta nueva entrega de la franquicia? La misma fuente que ha dado esa fecha de lanzamiento indica que marcará un cambio «radical» y que tendremos que afrontarlo desde una perspectiva comprensiva y con la mente abierta.

Con Resident Evil 7 en Capcom llevaron a cabo una auténtica revolución dentro de su conocida franquicia, tanto que prácticamente equivale a un reinicio de la misma, aunque manteniendo línea argumental y algunos personajes. La cámara en primera persona fue el cambio más importante, ya que en términos de jugabilidad y de desarrollo nos encontramos con un enfoque tipo survival horror que recordaba, y mucho, a las bases del Resident Evil original.

En Resident Evil 8 esperamos ver una continuación, aunque sea parcial, de la historia de Resident Evil 7. No se ha concretado nada sobre ese cambio radical, pero la fuente indica que su presentación tendrá lugar «muy pronto» y que será un juego triple A con un desarrollo cuidado y de gran calidad, así que solo podemos esperar a ver con qué nos sorprende Capcom esta vez.

La insistencia en los conceptos de «cambio radical» y la idea de afrontarlos con una «mente abierta», unida al comentario de la fuente de que Resident Evil 8 «molestará» a muchos fans de la franquicia, ha generado una cierta polémica, y es comprensible, pero lo mismo ocurrió en su momento con Resident Evil 7 y al final nos encontramos con un juego excelente que mantenía la esencia de la saga a pesar de todos los cambios que implementaba, así que vamos a dar un voto de confianza a Capcom.

Si se cumple la fecha de lanzamiento y Resident Evil 8 llega en 2021 es probable que se trate, como hemos dicho en otras ocasiones, de un título de transición intergeneracional que llegará tanto a PS4 y Xbox One como a Xbox Series X, PS5 y PC.

Let me clarify with that last tweet thread, the stuff I’m saying on 2021 RE I’m sticking to things I know 100% which are unchangeable at this point. I would be more openly blunt about it but I’m aware of someone sharing the full scoop in April, they’ve done a lot of investigation

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 31, 2020