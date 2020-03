El iPhone 9 es uno de los smartphones más esperados, y también uno de los productos más importantes para la estrategia de Apple a corto y medio plazo. Con este terminal la compañía de la manzana pretende dar respuesta a esa parte del mercado que pide un iPhone barato, un concepto que, como sabemos, puede parecer un sinsentido, pero que encaja perfectamente si lo miramos a través del prisma apropiado.

La idea de crear un iPhone barato gira alrededor de tres grandes claves:

Debe tener una calidad de acabados «premium», al nivel de la que utiliza Apple en otros modelos más caros. Diseñar un modelo más barato con un acabado en plástico no funciona (recordad el iPhone 5c).

Es importante que mantenga la línea clásica de la serie iPhone, aunque rescate un diseño relativamente antiguo. El iPhone SE recuperó la línea del iPhone 5 y fue todo un éxito.

Tiene que contar con unas especificaciones de primer nivel y ofrecer un buen rendimiento, manteniendo un precio mucho menor que el iPhone tope de gama del momento.

Esos tres pilares son los que ha utilizado Apple para construir el iPhone 9, un terminal que todavía no ha sido presentado pero que, sin embargo, ya tiene en el mercado sus primeras fundas. Es curioso ver como, una vez más, los fabricantes de fundas se han adelantado a la presentación oficial de un smartphone de Apple.

iPhone 9: pantalla de 4,7 pulgadas y doble cámara trasera

La funda que vemos en la imagen está diseñada para el iPhone 9. Si os fijáis en la parte inferior vemos que indica claramente que este terminal tendrá una pantalla de 4,7 pulgadas, el mismo tamaño que tiene el iPhone 8. Esto refuerza todos los rumores que indicaban que Apple adoptará el diseño dicho terminal en el iPhone 9.

Nos llama mucho la atención ver que, además, en la parte trasera hay espacio para dos cámaras colocadas en horizontal. Es una novedad interesante, ya que el iPhone 8 tiene una única cámara trasera, y este iPhone 9 tendrá, en teoría, dos cámaras traseras. También se indica claramente el año de lanzamiento, 2020.

Si ponemos todo esto en conjunto tenemos nuevos detalles interesantes, y es que el iPhone 9 tendrá el diseño del iPhone 8 y el mismo tamaño de pantalla, pero contará con dos cámaras traseras y llegará al mercado en 2020, a pesar de los rumores de retrasos constantes que hemos ido viendo.

Sus especificaciones no han trascendido, pero se comenta que Apple utilizará un SoC A13 Bionic con seis núcleos, 3 GB de RAM, una pantalla IPS y 64 GB de capacidad de almacenamiento no ampliable. El precio del iPhone 9 rondará entre los 349 y los 399 dólares. Junto a esta versión estándar podríamos ver un modelo «Plus» de mayor tamaño (5,5 pulgadas) que desplazaría al iPhone 8 Plus y tendría un precio aproximado de 449-499 dólares.