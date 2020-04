Cómo deshabilitar la reproducción automática de vídeo en Chrome

No se a ti, pero a mí, acostumbrado como estoy a las formas de Firefox, una de las cosas que más me molesta de Chrome es abrir una página y que al entrar en ella lo primero que vea sea un vídeo comenzando a reproducirse. Cuando abres muchas pestañas es especialmente molesto y sucede en cada vez más sitios. Si opinas igual pero no te habías puesto con ello, sígueme que te guío.

Te adelanto eso sí que me he sorprendido al comprobar que no se puede deshabilitar la reproducción automática de vídeo en Chrome desde las preferencias del navegador, lo cual me parece un despropósito. De hecho, se puede deshabilitar la reproducción de Flash Player (introduce en la barra de direcciones «chrome://settings/content» para ir directo a la opción), pero no la de vídeo en HTML5, que es la tecnología más común a día de hoy.

Unas versiones atrás se podía deshabilitar la reproducción automática de vídeo en Chrome a través de las preferencias avanzadas del navegador, pero por alguna extraña razón la opción fue desechada por Google y actualmente solo es posible hacerlo mediante una extensión. Por lo tanto, solo queda buscar una entre las muchas que hay que resuelva la papeleta… y la que te recomiendo es Disable HTML5 Autoplay (Reloaded).

Stop a la reproducción automática de vídeo en Chrome

La extensión no tienen ningún misterio: la instalas y se acabó la reproducción automática de vídeo en Chrome. Sin embargo, ofrece un plus que a lo mejor no te interesa: no solo bloquea la reproducción automática, sino que previene que el vídeo se cargue, lo cual ahorra algo de recursos, pero también supone que al darle al play, el vídeo tardará un poco más en comenzar a reproducirse.

Si este último comportamiento te molesta, puedes deshabilitarlo de manera global en la configuración de la extensión o en cada sitio rápidamente a través del botón de la extensión en la barra de herramientas.

Y no hay más. Con esto te librarás de la reproducción automática de vídeo en Chrome en sitios como YouTube, Steam, periódicos y muchos otros.