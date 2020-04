Este año el mes de abril continúa estando pasado por agua, aunque en esta ocasión, nos ha tocado verlo desde la distancia de la ventana de nuestra casa. Y es que todavía seguimos cumpliendo con nuestro «retiro hogareño» y las nuevas normas de distanciamiento social. Motivo por el cual nos encanta poderos ofrecer dos nuevos juegos gratis que sumarán un toque de suspense y novela negra a nuestra biblioteca de juegos.

Repitiendo una semana más, ambos juegos estarán disponible y canjeables a través la Epic Games Store, por lo que sólo tendremos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Epic, acceder a ambas fichas de los juegos (Close to the Sun y Sherlock Holmes: Crimes and Punishments), y completar el proceso completo de compra.

También podremos añadirlos directamente desde el launcher de Epic Games, donde aparecerán en un pequeño emergente en la parte superior de la home, que nos redirigirá a las páginas de estos juegos gratis sin necesidad de recurrir al navegador web.

Una vez más, recordar que como el resto de juegos gratis ofrecidos en la Epic Games Store, éstos sólo podrán ser canjeados de forma gratuita durante una semana, siendo la nueva fecha límite el próximo jueves 16 de abril hasta las 15:59 (hora de la península).

Close to the Sun

Este juego de terror y aventura en primera persona nos devolverá a finales de la década de 1890, durante la época de esplendor científico de Nikola Tesla, con una aventura gráfica en primera persona que nos narrará un intrigante y terrorífico pasado distópico.

Secretos, enigmas y amenazas desconocidas nos esperan dentro de este arca para grandes mentes.

Requisitos mínimos Close to the Sun

Sistema operativo: Windows 10

Procesador: Cualquier procesador Intel i5 o AMD FX4 a 2.4 GHz



Memoria: 8 GB de RAM

GPU: Cualquier tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX Serie 7 o AMD Radeon R9 con 3 GB de VRAM

Almacenamiento: 50 GB de espacio libre en disco

DirectX: Versión 11



Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Conviértete en el detective más famoso de todos los tiempos y usa tu impresionante talento como detective para resolver seis casos emocionantes y variados: asesinatos, personas desaparecidas, robos espectaculares y numerosas investigaciones que a veces se adentran en el mundo de lo fantástico.

La gran libertad de acción de este juego nos permitirá llevar a cabo las investigaciones como creamos apropiado. Y tú, ¿seguirás tu brújula moral o aplicarás la ley a rajatabla?

Requisitos mínimos Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Sistema operativo: Windows Vista (SP2) x64 bit

Procesador: Cualquier procesador Dual-Core a 2.40 GHz



Memoria: 2 GB de RAM

GPU: NVIDIA GeForce 8600 GTS o AMD Radeon HD 3850

Almacenamiento: 14 GB de espacio libre en disco

14 GB de espacio libre en disco DirectX: Versión 9.0c