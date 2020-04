Descubre Jitsi Meet: videoconferencia abierta, privada, sin registro ni instalación

Jitsi Meet es un servicio de videoconferencia gratuito, libre y privado para el que no necesitas ni registrarte, ni instalar nada. Y te contamos esto porque si eres de los que se preocupa por la privacidad de sus comunicaciones y no tragas con las alternativas más populares, esta es una opción a tener muy en cuenta.

Se habla mucho de videoconferencia y por videoconferencia, y es que la situación en la que nos vemos sumidos con el confinamiento por la pandemia está forzándonos a engancharnos a la pantalla más de lo habitual, y ya sea por motivos laborales o de simple contacto personal, verse la cara, aunque sea a distancia, facilita las cosas y reconforta el ánimo. No es de extrañar, por lo tanto, que el consumo de este tipo de medios de comunicación esté experimentando actualmente picos históricos.

Todos los servicios y aplicaciones de mensajería se están utilizando hoy más que nunca, y cuando decimos todos, queremos decir todos: hasta aplicaciones de las que nadie se acuerda a priori, como Google Duo, han visto cómo sus usuarios crecen. No digamos ya el tráfico que deben estar soportando otras como WhatsApp, Skype y compañía.

Al mismo tiempo, se están popularizando otras soluciones que por lo general van dirigidas al entorno laboral, pero que precisamente por sus características -ofrecer mejores resultados técnicos y permitir la participación de más usuarios de manera simultánea- se hacen especialmente atractivas en los días que corren. Seguro que has leído sobre Zoom y los problemas de privacidad que arrastra; hace poco que Microsoft lanzaba Skype Meet Now, Google anda promocionando también su propio Meet…

Soluciones para realizar videoconferencias hay muchas, pero si eres de los que no pasa por los servicios de siempre por venir de donde vienen -grandes empresas y sus políticas de privacidad; aunque Jitsi Meet también está respaldado por una gran empresa- y buscas algo que te permita conectarte rápida y fácilmente con varias personas a la vez, tienes que conocer…

Jitsi Meet

Jitsi Meet es el servicio de videoconferencia de Jitsi, una veterana aplicación de código abierto que comenzó su andadura como clon del Messenger de Microsoft, pero con soporte multiprocolo y con el tiempo su desarrollo viró hacia el terreno de las soluciones VoIP al estilo de Skype. Ahora es una de las propuestas más potentes de su categoría para grupos de trabajo, si bien está disponible para quien lo desee.

Hablando en exclusiva de Jitsi Meet, incluye características como compartición de escritorio, reproducción de presentaciones, edición de documentos colaborativa y, por supuesto, videoconferencia con chat integrado y un límite de hasta 75 participantes, aunque esto depende de la carga a la que se vea sometido el servicio, que en esta época es bastante.

Sin embargo, lo más interesante de Jitsi Meet es, además de su calidad de audio y vídeo (se basa en el estándar WebRTC), su seguridad y su política de privacidad, realmente respetuosa con la privacidad. Amplía la información acerca de la seguridad y privacidad de Jitsi Meet y recuerda que como software de código abierto que es, si dispones de los medios y los conocimientos, puedes instalarlo en tu propio servidor.

Pero no es el propósito de este artículo complicarte la vida, sino todo lo contrario, dado que uno de los puntos fuertes del servicio es lo sencillo que es iniciar una videoconferencia: entras en Jitsi Meet, personalizas el nombre de tu conversación y compartes con los participantes el enlace que se genera. No hay más… O sí, en realidad, porque tiene diversas opciones que puedes retocar; pero no te llevará más de unos minutos revisarlas y tampoco es obligatorio.

Lo único obligatorio, obviamente, es que los participantes dispongan de webcam y micrófono (se puede participar sin webcam si se prefiere)en su PC; y aunque funcionar, funciona bien en Firefox, el navegador recomendado para conectarse es Chrome o algún derivado (de Chromium, se entiende). Quien se conecte desde el móvil, eso sí, deberá instalar la aplicación correspondiente de Jitsi Meet.

¿Necesitas reunirte con tu equipo o te apetece hacerlo con tus amigos o familiares? Apúntate este recurso que el confinamiento va para largo y le puedes sacar provecho cuando menos te lo esperes.