Los problemas complejos exigen soluciones complejas. Y a nadie se le escapa a estas alturas que el coronavirus es uno de los problemas más complejos a los que hemos tenido que enfrentarnos. Tanto es así que estamos viendo en todos los planos y sectores de la sociedad, también en el de la tecnología, movimientos que hace tan solo un par de meses no habríamos sido capaces ni de imaginar. Y desde luego esta alianza entre Apple y Google entra, de lleno, en esa lista de efectos inesperados.

La colaboración, anunciada en comunicados emitidos por ambas empresas (Apple y Google) consiste en desarrollar una herramienta interoperable que permitirá rastrear las posiciones de todos los usuarios de la misma, con el fin de realizar seguimientos posicionales de sus usuarios. Todo esto, claro, con el fin de almacenar en una base de datos todas las interacciones que hemos tenido con otras personas (haber compartido un mismo espacio al mismo tiempo ya cuenta como tal).

De esta manera, si en algún momento nos hemos visto expuestos al posible contagio por una persona que, pese a ser asintomática en ese momento, posteriormente es identificada como portadora de coronavirus, se podrá identificar inmediatamente a aquellas personas que han tenido contacto con el enfermo y, claro, tomar las medidas de prevención y protección necesarias. Y es que no olvidemos que el mayor peligro, en lo referido a la difusión del patógeno, es la fase asintomática, pues es durante la que la mayoría de la población actúa con normalidad.

Con un sistema como este es posible, con el tiempo y el alcance suficiente, sería posible llegar a realizar un mapa completo de los desplazamientos del coronavirus, lo que a su vez nos acercaría a poder «sitiar» al virus, identificando de manera muy temprana a sus potenciales portadores, que tendrían que ser sometidos a cuarentena desde la primera sospecha, y al menos hasta que se pudieran realizar las pruebas necesarias para determinar si es o no portador de la enfermedad.

Ya llevamos algunas semanas hablando de las medidas adoptadas por, hasta el momento, cerca de 30 países, han puesto en marcha sistemas en los que se combina el rastreo de smartphones, pulseras de seguimiento e, incluso, políticas muy estrictas para asegurarse de que los ciudadanos cumplen con las medidas de confinamiento adoptadas por los gobiernos de los mismos. Ahora, la propuesta de Apple y Google pretende ofrecer una plataforma unificada para gestionar tanto el histórico como la ubicación actual de la ciudadanía.

Ambas tecnológicas afirman que una primera versión estará lista para mayo, mientras que otra con funciones más avanzadas llegará a lo largo de este 2020, y que ambas serán puestas a disposición de las autoridades y administraciones públicas que lo requieran. Así, aunque es ahora cuando estamos viviendo el momento más duro en lo relacionado con el coronavirus, esa ayuda llegará cuando la presencia del patógeno todavía sea notable.

No obstante, y dado que no se ha descartado en absoluto que, tras el verano, volvamos a enfrentarnos a nuevos brotes, este movimiento parece más una acción destinada a «la próxima». Que esperemos que no llegue a producirse, desde luego, pero después de esta experiencia, tiene todo el sentido del mundo que empecemos a trabajar ya con el fin de estar preparados por si esto se repite.

En lo referido al aspecto de la privacidad, en realidad hay poco que decir que no se haya mencionado ya. Sin duda las libertades civiles se van a ver reducidas, y da miedo pensar lo que se puede llegar a hacer con toda la información que será capaz de recopilar este sistema. Yo, personalmente, y aunque peque de ingenuo, espero que solo sea empleado para combatir al coronavirus, que todos los datos que recopile no lleguen a otras manos y, obviamente, que sean eliminados de manera definitiva cuando dejen de ser necesarios. El problema es que me temo que es mucho pedir.