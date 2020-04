¿Es Harry Potter? ¿Es Minecraft? ¡Es Harry Potter en Minecraft!

Dentro de poco se cumplirán 25 años desde que Harry Potter, la increíble obra de ficción fantástica de J.K. Rowling llegó en forma de libro al gran público. Después vinieron las películas, el fenómeno fan (uno de los más destacables de las últimas décadas) y todo lo que, desde entonces y aún a día de hoy, sigue brotando alrededor de la mágica (nunca mejor dicho) figura del joven mago más relevante de la cultura contemporánea. Y sin duda lo más sorprendente es que su comunidad, una de las más activas que he conocido, sigue llevando a cabo proyectos sorprendentes, como haber llevado todo el universo de la saga a Minecraft.

Y no, no estoy hablando de una skin para tu jugador (como la que puedes encontrar aquí), ni de un mapa que reproduzca alguno de los lugares emblemáticos de la saga, no. Witchcraft and Wizardy es un proyecto en el que, a lo largo de siete años, un grupo de entusiastas de Harry Potter han trabajado para convertir la narrativa de la obra en una experiencia totalmente interactiva en Minecraft. Una experiencia que comenzará, como no puede ser de otra manera, con una misteriosa lechuza dejando una carta en la puerta de tu casa…

En este preciso momento me surge una duda: he estado un buen rato jugando a esta maravilla probando Witchcraft and Wizardy para escribir esta noticia, y no sé si hablar de su contenido podría ser calificado como spoiler. Y es que sí, ya han pasado tantos años desde el lanzamiento de las novelas y el estreno de las películas que se entiende que todo el mundo conoce la historia. Sin embargo, es posible que haya personas que vayan a descubrirla por primera vez aquí.

Por si eres de los primeros y te lo estás preguntando, sí, por supuesto que te vas a encontrar los lugares y personajes que recuerdas de libros y películas, desde el callejón Diagon, donde tendrás que equiparte para tu primer curso en Hogwarts, hasta Gandalf Dumbledore dando el discurso inaugural del curso, McGonagall dándote la bienvenida o el sombrero seleccionador, determinando cuál será tu casa como alumno.

¿Cómo ser Harry Potter en Minecraft?

Si ya te ha picado la curiosidad y quieres ponerte en la piel del joven mago, debes saber que el proceso de instalación no es especialmente complejo, especialmente si eres usuario de Windows, pero que sí que requerirá de un poco más de trabajo si empleas otras plataformas, o si por cualquier razón deseas llevarlo a cabo de forma manual.

Lo primero que debes saber es que solo funcionará en la versión 1.13.2. Ten en cuenta que hablamos de un desarrollo que ha llevado varios años, por lo que en un momento dado del mismo se tomó una versión del juego para trabajar sobre ella. No obstante, sus creadores afirman que ya están trabajando para hacerla compatible con la versión 1.15.2 (la más actual hasta el momento). Recuerda, eso sí, que puedes instalar diversas versiones de Minecraft desde el launcher oficial.

Por otra parte, se recomienda encarecidamente a los jugadores que utilicen la última versión estable de Optifine para MC 1.13.2, que puedes encontrar en este enlace. Con esto resuelto, ya sólo tendrás que ir a la página del proyecto en Planet Minecraft y seguir los pasos que allí se indican para descargarlo y añadirlo a tu instalación de Minecraft.

Si eres jugador de Minecraft, seguramente ya habrás reparado en la interfaz y, más concretamente, en las diferencias de la misma con respecto a la versión normal del juego. Este es un punto importante, ya que la mecánica de juego cambia por completo. Lo que te vas a encontrar cuando instales Witchcraft and Wizardy es una aventura en la que puedes ser guiado, pero en la que tendrás que ir siguiendo una serie de pasos para avanzar en la aventura.

Además, no solo tendrás misiones principales, también podrás interactuar con muchas de las personas con las que te cruzarás en tu camino, y que te propondrán desafíos adicionales. Ser Harry Potter te convierte en el faro de muchas personas, que querrán contar contigo para fines de lo más diverso. Tuya será la elección de involucrarte o no. ¿Y cuál será el resultado de tomar una u otra decisión? Me temo que tendrás que jugarlo para averiguar eso.

En cualquier caso, y esto sí que es importante, ten en cuenta que tendrás que dedicar unos minutos para familiarizarte con la interfaz del juego y sus menús. Este aprendizaje es progresivo, y el juego te irá mostrando indicaciones y consejos (en inglés, eso sí) todo el tiempo, por lo que no resulta especialmente complejo. Presta atención, eso sí, a todos los mensajes que se muestren, pues de lo contrario puedes perderte información importante referida al manejo de las funciones del juego. Y seguro que después no te gustará nada tener varita, haber aprendido hechizos y no saber usarlos, ¿verdad?

Si hay algo que me gusta de Minecraft es jugarlo con amigos: Mirian, Aura, Jose, LordSebax… o es con ellos o no es. Solo suelo abrir el modo de un jugador para probar betas, hacer pruebas que luego llevaré al multijugador, etcétera. Pero, en este caso, la posibilidad de meterme en la piel de Harry Potter, y hacerlo además en un formato de aventura tan bien llevado a cabo, sí que me anima a jugar solo. Claro que, en realidad, y esto es la guinda sobre el pastel, Witchcraft and Wizardy puede ser instalado en un servidor y permite multijugador.

Nunca dejará de sorprenderme, hasta el punto de dejarme con la boca abierta, lo que es capaz de hacer ese ente colectivo al que solemos llamar «la comunidad». Witchcraft and Wizardy es un ejemplo perfecto de ello, un desarrollo formidable, desarrollado con mucho esfuerzo y de manera totalmente altruista. Todo para que podamos sentir la magia de ponernos en la piel de Harry Potter y recorrer espacios, hablar con personajes, quedarnos atónitos con ciertas vistas… No dejo de pensarlo y no deja de fascinarme. Y lo único que se me ocurre decir es ¡gracias!