Novedades VOD 15/20: ‘Hi Score Girl’, el anime de los jugones vuelve a Netflix

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y destacamos Hi Score Girl, que si no recuerdo mal es el primer anime que encabeza nuestra sección de lanzamientos VOD semanal. La razón: tras la criba, es lo más potable que he podido encontrar. Lo cual significa que, en efecto, ha sido esta una semana muy triste en las diferentes plataformas de vídeo bajo demanda.

Netflix

Netflix es como de costumbre la que más contenidos propios saca, pero también como de costumbre, huele casi todo a rancio con la excepción que nos ocupa, Hi Score Girl. Mucho le va a costar a la compañía mantener su liderazgo con inversiones tan desatinadas (no porque lo diga yo, que también, sino la crítica). De hecho, te va a interesar más lo que añaden a catálogo, pro muchas veces que lo hayas visto, que sus originales.

La excepción de la semana es, como digo, Hi Score Girl, cuya segunda temporada acaba de aterrizar en Netflix. Se trata de una serie de anime clásico a medias entre el shonen y el seinen, aunque si no te suenen estos términos, quédate con que es una suerte de comedia romántica para público joven y, eso sí, muy aficionado al mundo de los videojuegos. Hi Score Girl cuenta la historia de un chico entusiasta de las máquinas arcade de la época, especialmente de Street Fighter, y de cómo una chica de puntuación alta se cruza en su camino.

Más contenidos exclusivos:

Amor. Boda. Azar. «Mientras se suceden distintas versiones del mismo día, Jack se las ve con invitados difíciles, un caos desenfrenado y un potencial romance en la boda de su hermana.»

Brews Brothers (T1). «Dos hermanos que se llevan fatal deben colaborar para impedir que su cervecería cierre. Pero, si algo fermentan de lujo, son los chanchullos y el caos.»

El show de Big Show (T1). «Big Show, exluchador de la WWE, se baja del cuadrilátero y se enfrenta a un reto más difícil todavía: criar a sus tres hijas en Florida con su mujer.»

Il processo (T1). «El asesinato de una joven afecta a una fiscal vinculada a la víctima, a un abogado que busca un caso que marque su carrera y a una sospechosa que dice ser inocente.»

LA Originals. «El fotógrafo Estevan Oriol y el artista Mister Cartoon convirtieron sus raíces chicanas en un arte que influyó más allá de la cultura callejera y el hip-hop.»

Mi primer gran combate. «Un joven fan de la WWE desata el caos al enfrentarse a un duro contrincante en una competición de lucha libre con los poderes especiales que le da una máscara mágica.»

Tigertail. «Un hombre reflexiona sobre el amor perdido de su juventud y su antiguo viaje de Taiwán a EE UU mientras empieza a reconectar con su hija, de la que está muy distanciado.»

Entra en catálogo:

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video sigue en su línea, que es la de llenar su catálogo con todo tipo de películas y series, cual megavideoclub en línea de tarifa plana. Desde luego, nadie da más por menos. Como siempre, te destacamos en negrita lo más destacado, valga la redundancia.

Countdown. La hora de tu muerte es una película de terror de estas típicas en la que la muerte, en esta ocasión predecida por una app móvil, se va cebando con todos los jóvenes y guapos protagonistas de la cinta. La típica basura que verás una vez y no más, siendo generosos. Salió la semana pasada, pero Amazon no la marcó como exclusiva hasta el domingo, así que aquí queda.



Entra en catálogo:

HBO

También sigue en su línea HBO, que esta semana solo tiene una nueva serie documental, los nuevos capítulos del resto de sus series en emisión y un puñadito de películas que añade a su catálogo.

Más contenidos exclusivos:

Crimen y desaparición en Atlanta: Los niños perdidos (T1). «Documental de cinco episodios que reexamina las investigaciones sobre los niños perdidos y asesinados en Atlanta durante los años setenta y ochenta.»

Nuevos capítulos:

Baron Noir (T3)

Bendita paciencia (T1)

Better Things (T4)

Curb your Enthusiasm (T10)

Dave (T1)

DC’s Legends of Tomorrow (T5)

Devs (T1)

Embrujadas (T2)

High Maintenance (T4)

La conjura contra América (T1)

Legacies (T2)

Liar (T2)

Manifest (T2)

Roswell, New Mexico (T2)

Siren (T3)

Strike Back (T7)

Westworld (T3)

Entra en catálogo:

Disney+

Lo mismo del resto se aplica a Disney+, que esta semana no tiene más que ofrecer que nuevos capítulos de sus series en emisión y un par de pelis que seguro que te sonarán.

Nuevos capítulos:

Be Our Chef (T1)

Diario de una futura Presidenta (T1)

Disney’s Fairy Tale Weddings (T2)

El mundo según Jeff Goldblum (T1)

High School Musical: The Musical: The Series (T1)

Marvel’s Hero Project (T1)

One Day at Disney (T1)

Pick of the Litter (T1)

Shop Class (T1)

Star Wars: The Clone Wars (T7)

The Imagineering Story (T1)

The Mandalorian (T1)

Entra en catálogo:

Apple TV+

Terminando con Apple TV+, más de lo mismo… O menos, depende de cómo lo veas: las dos series que mantienen en emisión lanzan nuevo capítulo.

Nuevos capítulos: