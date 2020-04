Gameloft regala 30 juegos gratis para Android

Gameloft está regalando 30 juegos gratis para Android para celebrar su vigésimo aniversario. Hay de todo, para varios géneros y algunos grandes clásicos que influyeron en su día en el despegue del juego en movilidad.

«¡Disfruta de la diversión retro y la nostalgia de 30 juegos icónicos de Gameloft que nunca antes habían estado disponibles para smartphone!», publicita la desarrolladora de este paquete Gameloft Classics: 20 años, adaptado a móviles inteligentes en gráficos y controles de pantalla táctil para facilitar su ejecución.

Es posible que en los últimos tiempos Gameloft haya sido eclipsado por compañías de alto perfil que han entrado a saco en el universo del juego en movilidad, pero la firma francesa es un nombre destacado en los juegos para teléfonos antes de que fueran inteligentes o contaran con pantallas táctiles.

Cuando hablamos de juegos telefónicos de la vieja escuela, la mayoría probablemente piense en el icónico juego Snake de Nokia, un título que se hunde en el comienzo de los tiempos de los «teléfonos con funciones». Cuando la industria logro producir terminales más potentes con pantallas a color, Gameloft estaba listo para saltar a ese nuevo mundo con una gran cantidad de títulos.

Puede que no recuerdes o que ni te suenen algunos de los juegos de esta colección Gameloft Classics, pero fueron en su día una gran novedad e infuyeron en la industria, como los programados bajo J2ME (Java 2 Micro Edition) y los primeros juegos para pantallas táctiles que allanaron el camino para algunas de las franquicias de Gameloft.

We’re celebrating our 20th anniversary today with Gameloft Classics, a free Android app with 30 of our most iconic mobile games! It’s our way of saying thank you to our players; we wouldn’t have gotten this far without you.

Download Gameloft Classics now: https://t.co/9qj7r7EtYB pic.twitter.com/8E7M3QjS1A

— Gameloft (@gameloft) April 15, 2020