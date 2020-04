OnePlus 8, análisis: No cambies, mejora

Llegó la hora y OnePlus presentó la octava versión de sus móviles, OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro. En esta ocasión analizaremos el 8, que no es una versión gama baja del modelo Pro, si no una versión premium que tiene lo mejor de la casa y para los que quieran algo más, está la versión Pro.

Solo con ver las especificaciones nos damos cuenta de que estamos ante un móvil cuidado que no nos dejará tirados y nos dará aquello que necesitemos en cada momento.

Pantalla : Super AMOLED Fluid Display de 6,55 pulgadas con resolución de 2.400 x 1.080 píxeles, HDR10+ y frecuencia de actualización de 90 Hz.

: Super AMOLED Fluid Display de 6,55 pulgadas con resolución de 2.400 x 1.080 píxeles, HDR10+ y frecuencia de actualización de 90 Hz. SoC: Qualcomm Snapdragon 865 con CPU de ocho núcleos, GPU Adreno 650 y 5G.

Qualcomm Snapdragon 865 con CPU de ocho núcleos, GPU Adreno 650 y 5G. Memoria : 8 GB o 12 GB de RAM LPDDR5.

: 8 GB o 12 GB de RAM LPDDR5. Almacenamiento : 128 GB-256 GB de capacidad de almacenamiento UFS 3.0.

: 128 GB-256 GB de capacidad de almacenamiento UFS 3.0. Cámara frontal : 16 MP.

: 16 MP. Cámara principal : tres cámaras, una lente principal de 48 MP, una gran angular de 16 MP y una macro de 2 MP.

: tres cámaras, una lente principal de 48 MP, una gran angular de 16 MP y una macro de 2 MP. Batería : 4.300 mAh con carga rápida (30 W).

: 4.300 mAh con carga rápida (30 W). Otros : Wi-Fi 6 y lector de huellas dactilares integrado en la pantalla.

: Wi-Fi 6 y lector de huellas dactilares integrado en la pantalla. Medidas y peso : 160,2 mm x 72,9 mm x 8 mm, 180 gramos.

: 160,2 mm x 72,9 mm x 8 mm, 180 gramos. Sistema operativo: Android 10.

Diseño

Hay varias cosas que llaman la atención en el diseño del nuevo OnePlus. Para nada rompe con el diseño tradicional de los smartphones, pero si hace pequeñas adaptaciones con el objetivo de mejorar la usabilidad otorgándole una diferenciación con respecto al resto de marcas. En este sentido, vemos como da un paso hacia atrás en la disposición de las cámaras, ya no forman ese círculo llamativo si no que se alinean en la clásica línea, en el otro lado, la cámara delantera ahora está integrada en la pantalla, borrando por completo el notch.

También han jugado con los colores, tenemos el clásico negro y dos colores alegres y diferentes. El verde glaciar, que recuerda a la aurora boreal y el resplandor glaciar, que crea un efecto iridiscente.

Gracias a la desaparición del notch y a que han reducido algo el lector de huellas en pantalla, el móvil pesa algo menos que las anteriores versiones, 180 gramos y tiene un grosor de 8 mm, de esta forma lo hacen más manejable, pero si venimos de un móvil más pequeño y compacto, al principio nos costará hacernos con él para escribir con fluidez.

Para mejorar el agarre también han vuelto a prescindir del cristal para su cuerpo. El móvil está montado en cuerpo metálico, se calienta más cuando lo estamos dando un uso intensivo o si estamos utilizándolo al sol, pero en contraposición es más cómodo de manejar y evita las huellas. Eso sí, este cuerpo está cubierto por un cristal Gorilla Glass 8 que lo protege ante posibles caídas. Aunque no cuentan con la certificación, la protección es nivel IP68, con protección ante polvo y líquidos.

Han conservado también el botón rocket en el lateral para poder cambiar el modo del teléfono rápidamente sin necesidad de desbloquearlo.

Pantalla

La pantalla es uno de los grandes éxitos de la casa y el OnePlus 8 no se queda atrás. Estamos ante una pantalla de 6,55 pulgadas, curvada en los bordes, Fluid Display y con tasa de refresco de 90 Hz. La precisión del color es de JNCD 0.4, este estándar indica la precisión del color, puede que si no nos fijamos mucho en los detalles no nos demos cuenta de esta mejora, pero lo notaremos al cambiar del OnePlus 8 a otro móvil con pantalla inferior. La resolución es de 2.400 x 1080 píxeles que resulta en una densidad de 402 ppp. El brillo alcanza los 1.100 nits, una puntuación superior que su inmediato predecesor, el OnePlus 7T.

El ratio de pantalla es de 20:9, mayor amplitud que mejora la productividad y el disfrute de consumo multimedia. También cuenta con la calificación A+ de Display Mate.

Recordemos que, como en todos los últimos modelos de OnePlus, el color de la pantalla puede ajustarse al que mejor nos convenga en cada caso, Intenso, Natural o Avanzado, en el que encontraremos: Amplia gama de colores AMOLED, sRGB, Display P3.

Esta mejora en la frecuencia de refresco de la pantalla se aprecia principalmente en los desplazamientos verticales en apps como Twitter, Instagram o al navegar por un documento largo, donde el texto no se emborrona con tanta facilidad al hacer scroll.

Al igual que sucedía en OnePlus 7T y 7T Pro, la frecuencia de refresco de la pantalla es adaptativa. Es decir, que si una aplicación soporta tasas de refresco de 90 Hz, el OnePlus 8 la mostrará, pero si la app solo puede alcanzar los 60 Hz, la pantalla se ajustará a esa tasa para mostrar el contenido correctamente sin artefactos extraños.

Cámara

El sistema versátil de cámaras del OnePlus 8 está compuesto por tres cámaras para capturar cada momento con todo tipo de detalle. La cámara principal cuenta con el sensor IMX586 de 48 MP de Sony para capturar imágenes con un nivel de claridad superior. Con un procesador de señal de imagen Spectra 480, que permite generar cuatro veces más píxeles que antes, el OnePlus 8 es capaz de capturar fotografías con mayor claridad con un avanzado procesamiento de imágenes como es el HDR.

Para completar la configuración de la cámara, el dispositivo cuenta con una lente ultra gran angular de 16 MP con un campo de visión de 116 grados para lograr efectos panorámicos sorprendentes.

La gran novedad es que ahora incorpora un sensor de fotografía macro de 2 MP f/2.4 que sustituye al teleobjetivo del OnePlus 7T. Carece de lente de telefoco pero incorpora zoom por software de X2.

A nivel software, en el modo Video, han incorporado modo Super Stable que se encarga de estabilizar la imagen cuando se seleccionan las resoluciones 4K y 1080p a 30 fps.

Por supuesto, el OnePlus 8 también cuenta con un modo Pro en el que se agrupan los ajustes manuales, y el único en el que se puede seleccionar el formato de archivo RAW o JPG para guardar la información de las imágenes.

El modo Retrato se encuentra en el carrusel de opciones de disparo y automáticamente selecciona el tipo de desenfoque que se le ajusta al fondo. Dado que este modo de disparo utiliza la combinación de la lente gran angular con la cámara principal, permite seleccionar qué apertura focal utilizar. Esto es útil, por ejemplo, para hacer retratos con más de una persona.

Otra de las novedades es el modo Nocturno que pule muchísimos las fotografías que se toman de noche, eliminando ruido y otorgando nitidez.

Detalle del zoom

Foto normal frente al modo Nocturno



Batería y rendimiento

OnePlus 8 mejora un poco su batería con respecto al 7T y mantiene la carga rápida. La batería es de 4.300mAh, que proporciona un 13% más de duración para mantener el dispositivo con autonomía durante todo el día. La tecnología de carga rápida Warp Charge 30T permite cargar el 50% de la batería en solo 22 minutos, incluso si el smartphone está en uso durante el proceso.

Como suele pasar con los móviles de OnePlus que tienen la resolución a 90Hz la primera semana prácticamente no nos llegará al día. Eso es porque el móvil «nos está conociendo». Tiene que aprenderse todas nuestras rutinas para que la optimización por software que incluya la batería tenga suficiente información como para saber que aplicaciones y servicios utilizamos más. Después de una semana empezaremos a ver que el móvil aguanta más, llegando al final del día con bastante soltura, cuando lo hemos utilizado para un uso normal de redes sociales, navegador y correo. También ayuda la optimización de rendimiento del 20% que incluye el Snapdragon 865.

El OnePlus 8 también toma nota de las alarmas que tienes activadas y aprende cuando vas a iniciar tu jornada para iniciar la carga con tiempo suficiente como para estar al 100% cuando suene el despertador.

En este caso la carga inalámbrica rápida está reservada para la versión Pro.

En cuanto al rendimiento, con un Snapdragon 865 y una memoria RAM de 12 GB hay pocas cosas que puedan salir mal. Juegos y multitarea responden con total tranquilidad al máximo rendimiento.

Además, el OnePlus 8 cuenta con 256 GB de almacenamiento UFS 3.0 que ofrece una de las velocidades más rápidas de la industria en este aspecto.

Software

OnePlus tiene claro que su capa, OxygenOS, debe ser la más fluida y delicada de Android y se esfuerzan mucho haciendo caso de muchas de las recomendaciones de sus usuarios. En este caso contamos con un OxygenOS refinado con un nuevo Modo Oscuro que intenta ser compatible con el mayor número de aplicaciones.

Desaparece el Modo Zen que nos permitía desconectar del móvil durante unos minutos. Pero si todavía necesitamos desconectar a la fuerza del móvil durante un tiempo, podemos configurarlo desde el apartado de Bienestar digital que está disponible en todos los móviles Android.

También han añadido un nuevo sistema de navegación en la que incluyen gestos más fluido para navegar hacia delante o atrás, cerrar o cambiar de aplicación.

En conjunto con el anuncio del lanzamiento de sus últimos buques insignia, OnePlus también confirmó su colaboración con Google para ofrecer Google One, el programa de suscripción de Google que proporciona una ampliación de almacenamiento en Google Drive, Gmail y Google Fotos, así como una copia de seguridad automática del teléfono. Con Google One, los usuarios podrán mantener sus fotos y contactos en la nube y disfrutar de una mayor seguridad. Además, todos los usuarios de la familia OnePlus 8 pueden disfrutar de una prueba gratuita de 100 GB de almacenamiento en la nube durante 3 meses, mientras que los usuarios que cuentan con modelos anteriores de OnePlus, pueden optar a una prueba gratuita de un mes.

La familia OnePlus 8 también proporciona acceso al modo manos libres y a Push-to-Talk de Alexa. Para ello, simplemente será necesario descargar la aplicación Alexa y completar la configuración para poder solicitar la realización de llamadas telefónicas, controlar los dispositivos del hogar y acceder a la biblioteca de skills de Alexa, entre otros. En los próximos meses, OnePlus lanzará nuevas opciones que permitirán a los usuarios utilizar Alexa para iniciar el Modo Zen y enviar contenido del teléfono al televisor. En este sentido, Amazon y OnePlus se comprometen a ofrecer a los clientes la posibilidad de elegir y la flexibilidad de interactuar con múltiples servicios de voz, algo que ofrece y permite la nueva familia OnePlus 8.

Precio y disponibilidad

OnePlus 8 Onyx Black y Glacial Green 8 GB-128 GB: 709 euros . Disponible a partir del 21 de abril.

. Disponible a partir del 21 de abril. OnePlus 8 Glacial Green 12 GB-256 GB: 809 euros. Disponible a partir del 21 de abril.

Disponible a partir del 21 de abril. OnePlus 8 Interstellar Glow 12 GB-256 GB: 809 euros. Disponible a partir del 4 de mayo.

Conclusiones

Es difícil que un teléfono de OnePlus decepcione, el OnePlus 8 supera en lo necesario al OnePlus 7T y será un digno sucesor entre los seguidores más fieles de la marca y seguramente convenza a algún nuevo adepto. Ya que por unos 800 euros podemos tener uno de los mejores móviles del mercado que además nos asegurará una vejez respetable sin tener la necesidad de cambiarlo al año siguiente.