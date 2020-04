Corsair MM500, análisis: todo tu mundo en una alfombrilla

La Corsair MM500 se presenta como una alfombrilla premium de gran tamaño que nos permitirá cubrir una superficie enorme. Este modelo en concreto se diferencia con la talla «3XL», lo que se traduce en unas medidas impresionantes: 122 x 61 centímetros, es decir, 1,22 metros de largo por 0,61 metros de ancho.

Cuando hablamos de alfombrillas el tamaño importa, eso está claro. Los modelos de pequeño tamaño tienen un objetivo muy distinto al de los modelos gran tamaño. Por ejemplo, la Corsair MM350 Extended XL, que tuvimos la oportunidad de analizar en su momento, es una alfombrilla de alta calidad y de gran tamaño que está pensada para cubrir una superficie lo bastante extensa como para que podamos colocar y utilizar, con comodidad, un teclado y un ratón.

Por contra, las alfombrillas pequeñas, en sus versiones más tradicionales, se limitan a ofrecer el espacio justo para poder utilizar el ratón. La Corsair MM500 3XL se aleja de ambos conceptos y apuesta por un enfoque mucho más ambicioso: cubrir por completo nuestro escritorio con un elegante tono negro. Esto la convierte en un producto que se dirige a un público muy concreto, pero al mismo tiempo le confiere un valor importante, como veremos en este análisis.

Gracias a Corsair España hemos tenido la oportunidad de probar una unidad de la Corsair MM500 3XL durante dos semanas, así que estamos preparados para contaros todo lo que debéis saber de esta alfombrilla y para compartir con vosotros nuestra experiencia. Poneos cómodos, que vamos a empezar.

Corsair MM500: primer vistazo

Como hemos dicho al principio del análisis de la Corsair MM500 3XL es una alfombrilla premium de gran tamaño, algo que se deja notar tanto en el diseño como en la calidad de acabados. En la superficie tenemos una terminación en tela (paño tejido) antidesgaste que permite un deslizamiento mejorado y presenta una baja fricción. Esto permite, como veremos más adelante, un deslizamiento óptimo del ratón que puede marcar una diferencia importante en juegos en los que reflejos y precisión dos pilares básicos sobre los que construir una victoria.

En la base de la Corsair MM500 3XL tenemos goma antideslizante de 3 mm que queda perfectamente «anclada» a nuestro escritorio. Está diseñada para alisar incluso las superficies más irregulares y para ofrecer un agarre firme, sin sorpresas y sin movimientos indebidos. Los bordes confirman esa alta calidad de construcción a la que hicimos referencia, ya que están cosidos con una precisión milimétrica y ofrecen una alta resistencia al desgaste.

Si ponemos todo esto en conjunto la conclusión es clara, la Corsair MM500 3XL es una alfombrilla de primera que cuenta con todo lo necesario para satisfacer incluso a los usuarios más exigentes. Tras esta sencilla introducción estamos preparados para entrar a ver las especificaciones más importantes de la Corsair MM500 3XL:

Alfombrilla de gran tamaño con tela tejida de alta calidad antidesgaste de baja fricción y base de goma antideslizante.

Permite un movimiento natural del ratón para asegurar la máxima precisión.

Bordes cosidos con precisión que ofrecen una alta resistencia al uso diario.

Medidas: 122 x 61 centímetros.

Grosor y peso: 3 mm y 1,21 kilogramos.

Sin distracciones: su acabado en color negro evita cualquier tipo de distracción que pueda afectarnos mientras disfrutamos de nuestros juegos favoritos.

Corsair MM500: nuestra experiencia

La Corsair MM500 es una alfombrilla enorme, y eso es precisamente lo primero que sorprende nada más sacarla de la caja. Es inevitable quedarse perplejo ante el tamaño que tiene, pero una vez superada esa sorpresa inicial es fácil dejarse llevar y pensar en lo bien que va a quedar encima de nuestro escritorio, siempre que tengamos espacio suficiente para ubicarla.

Como hemos indicado sus medidas son de 122 x 61 cm (largo y ancho). Esto quiere decir que no solo tiene espacio suficiente para colocar un teclado y un ratón, sino que prácticamente podemos ponerle encima toda nuestra configuración: torre, monitor y otros accesorios que se nos ocurran. Si os gusta tener sobre la mesa elementos decorativos o motivacionales la Corsair MM500 3XL os vendrá de maravilla, ya que tendréis espacio de sobra para colocar todo vuestro mundo.

La alfombrilla viene enrollada pero al estirarla por primera vez queda perfectamente extendida. No presenta pliegues ni deformaciones, algo que suele ser habitual en las alfombrillas de baja calidad. Su acabado en color negro le da un toque elegante y sobrio, y hace que encaje a la perfección en cualquier escritorio. El logotipo de Corsair viene ubicado en una esquina, y como no podía ser de otra forma está cosido.

Su superficie en tela tejida presenta un tacto suave y nos deja unas sensaciones muy buenas que se ven potenciadas por la solidez de su base de goma y por sus bordes cosidos. Esto genera un contraste único, ya que tenemos la suavidad de su superficie de tela unida a la dureza y resistencia de su base y sus bordes cosidos en hilo de alta calidad.

Durante más de dos semanas he sometido la Corsair MM500 a un uso intensivo, con sesiones de trabajo y ocio de hasta 12 horas, y las ha superado sin problemas. El desplazamiento del ratón es fantástico, no importa lo exigente que seas ni lo complicado que sea el juego al que quieras hacer frente, el ratón se deslizará a la perfección y podrás llevar a cabo las jugadas más complejas.

Por ejemplo, en DOOM Eternal, uno de los juegos triple A más importantes del momento, sus escenas de acción frenética no nos perdonarán un error. Doy fe de que jugarlo en dificultad pesadilla es todo un reto, no solo debes calcular a la perfección cómo vas a hacer frente a cada oleada de enemigos, sino que además tienes que ejecutar los movimientos con gran velocidad y con una precisión total. Un mal deslizamiento del ratón puede hacernos fallar un disparo y marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

He centrado buena parte de las pruebas en DOOM Eternal y los resultados que he conseguido con la Corsair MM500 3XL han sido excelentes. He podido completar todos los movimientos y acciones con una precisión absoluta, y he disfrutado de esa sensación única que supone tener un control perfecto en todo momento. Lo mismo ha ocurrido con otros títulos como League of Legends y Destiny 2, en los que el deslizamiento y las sensaciones que he tenido en general han sido muy buenas.

En las pruebas de uso diario mi experiencia también ha sido muy positivo. La gran cantidad de espacio que ofrece la Corsair MM500 3XL nos permite crear nuestro propio espacio de trabajo, decorarlo y colocar encima casi cualquier cosa que se nos ocurra. Por otro lado tener una alfombrilla debajo del teclado aporta una base adicional que amortigua las vibraciones y hace que la sensación la escribir sea un poco más agradable.

Tras la primera semana de uso intensivo la Corsair MM500 3XL estaba como el primer día, y la situación no cambió después de dos semanas. Como cualquier alfombrilla es recomendable limpiarla ocasionalmente, pero no requiere ningún tipo de mantenimiento más allá de eso.

Notas finales: calidad y versatilidad para reivindicar el valor de lo simple

La Corsair MM500 es una alfombrilla de gran tamaño que combina calidad y versatilidad para reivindicar el valor de lo simple, y la importancia de los elementos más básicos a la hora de construir un buen PC para juegos si queremos disfrutar de una buena experiencia de uso.

No importa si quieres jugar o trabajar, la Corsair MM500 ofrece un deslizamiento perfecto en todo momento, presenta un acabado suave pero resistente y tiene espacio suficiente para que le coloques encima prácticamente cualquier cosa. ¿Quieres poner el monitor? Pues adelante, no hay problema. También puedes colocar el teclado, el ratón, tus auriculares, y esa figura de acción de tu personaje favorito. Sí, esa, ya sabes por qué, porque queda genial.

Entiendo que por sus dimensiones la Corsair MM500 no es una alfombrilla para todo el mundo, pero está pensada para dar cobijo a todo tu mundo. Sin duda una de las mejores alfombrillas de su clase, tanto por calidad de construcción como por diseño y acabados.

Su precio es bastante bueno, ya que podemos encontrarla por 44,99 euros, una cifra más que razonable teniendo en cuenta todo lo que ofrece y el tamaño que tiene.