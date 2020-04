El Corsair Dark Core RGB Pro se presenta como una evolución del Corsair Dark Core RGB, un ratón inalámbrico de gama alta que tuve la oportunidad de analizar a finales de 2018 en su versión SE, y que se convirtió en mi modelo favorito para uso diario hasta la llegada del Corsair Nightsword RGB.

A grandes rasgos el Corsair Dark Core RGB Pro mantiene la línea, la ergonomía y el diseño que vimos en el Corsair Dark Core RGB. Esto es, sin duda, muy positivo, ya que encaja a la perfección con el espíritu gaming de este nuevo ratón, que combina un acabado sobrio y elegante con tonos negros mate y brillante y un toque de iluminación LED RGB.

En términos de diseño el Corsair Dark Core RGB Pro es uno de los ratones inalámbricos para gaming más atractivos que podemos encontrar ahora mismo, y a nivel funcional cuenta con mejoras interesantes que lo convierten en un digno sucesor del Corsair Dark Core RGB, como veremos en este análisis.

Antes de empezar queremos dar las gracias, una vez más, a Corsair España por facilitarnos una unidad del Corsair Dark Core RGB Pro con tiempo más que suficiente para preparar el análisis coincidiendo con el lanzamiento del producto. Sin más preámbulos, empezamos.

Corsair Dark Core RGB Pro: vistazo previo y especificaciones clave

Como hemos anticipado el Corsair Dark Core RGB Pro es un ratón para gaming de gama alta que trabaja de forma inalámbrica y que mantiene la línea base y la calidad de acabados del modelo que analizamos en 2018. Esto se deja notar en la combinación de colores negro mate y negro brillante, que consigue una terminación elegante y vistosa, pero sin excesos, y en los acabados gomosos con partes en plástico. Os recuerdo que para ampliar las galerías de imágenes solo tenéis que hacer clic en ellas.

La ergonomía que ofrece es muy similar a la que vimos en el Corsair Dark Core RGB, pero Corsair ha introducido pequeñas modificaciones que, como veremos, mejoran la experiencia de uso. A nivel externo el primer cambio importante lo tenemos en el lateral izquierdo del ratón, donde encontramos una tira de iluminación LED RGB que no estaba en el modelo original, y también vemos que el botón lateral ha desaparecido para dejar paso a dos botones colocados en horizontal.

Son dos cambios muy acertados. La eliminación del botón lateral y la introducción de dos botones en horizontal consigue una línea más limpia sin tener que renunciar al valor funcional que supone tener botones en esa posición que son de fácil acceso con el pulgar, mientras que la tira LED RGB añade un toque de color que mejora el diseño. Me ha gustado mucho este detalle, como podéis ver en las imágenes queda francamente bien, y es totalmente personalizable.

En la parte superior del Corsair Dark Core RGB Pro tenemos zonas gomosas con una textura rugosa y un ligero relieve que mejora el agarre y transmite un tacto excelente. Esta se extiende por la parte central, que hace contacto con la palma de la mano, y por los laterales. Y hablando de los laterales, esta nueva versión mantiene los accesorios intercambiables que nos permiten personalizar el agarre en el lateral derecho: una pieza plana y lisa y otra alargada con una superficie más extensa para que el dedo anular pueda descansar.

La inclusión de esos accesorios nos permite personalizar el ratón y adaptarlo a nuestro tipo de agarre. Representa un valor importante, ya que se traduce en una mayor versatilidad que, unida a la excelente ergonomía del Corsair Dark Core RGB Pro, lo convierte en un modelo capaz de satisfacer las necesidades de casi cualquier tipo de usuario, sin importar si su agarre es de tipo palma o de tipo garra.

Es importante tener en cuenta, eso sí, que el Corsair Dark Core RGB Pro es un ratón de tipo medio tirando a grande, y que esta nueva versión es un poco más pesada que el modelo original. Personalmente me gustan los ratones grandes, así que para mí esto es positivo, pero entiendo a la perfección que para otra persona pueda no serlo.

Tras esta introducción estamos listos para repasar las especificaciones clave del Corsair Dark Core RGB Pro:

Tres tipos de conexión diferentes: cable USB, Bluetooth o SlipStream de Corsair con una latencia de menos de 1 ms.

Sensor óptico PixArt PAW3392 personalizado y optimizado para ofrecer un consumo de energía muy bajo. Alcanza los 18.000 DPI y podemos personalizarlo en tramos de 1 DPI.

Tecnología Hyper-Polling que le permite comunicarse con el PC a una velocidad de hasta 2.000 Hz, el doble que otros ratones para gaming.

Recarga a través de conector USB (no soporta carga inalámbrica, pero el modelo Corsair Dark Core RGB Pro SE sí).

Agarre personalizable con piezas magnéticas de fácil montaje y terminación gomosa para conseguir un agarre perfecto incluso tras varias horas de juego.

Sistema de iluminación LED RGB de alta calidad con nueve zonas totalmente personalizables a través de iCUE de Corsair.

Dispone de ocho botones totalmente programables y personalizables.

Interruptores OMRON de alta calidad con una vida útil de 50 millones de clics y una fuera de actuación de 60 gramos.

Ofrece una autonomía de hasta 50 horas de duración. Si jugamos una media de 8 horas al día podríamos jugar durante más de seis días sin tener que cargarlo.

Podemos utilizarlo conectado al cable USB mientras se carga.

Cable USB mallado de 1,8 metros para recarga.

Almacenamiento integrado que nos permitirá llevar en el ratón hasta tres perfiles diferentes.

Medidas: 129 mm x 89 mm x 43 mm.

Peso: 133 gramos.

Precio: 99,99 euros, 109,99 euros el modelo SE con recarga inalámbrica Qi.

Corsair Dark Core RGB Pro: nuestra experiencia

Nada más sacarlo de la caja he tenido la sensación de reencontrarme con un viejo conocido y me han venido a la cabeza todas las buenas experiencias que tuve con el Corsair Dark Core RGB SE. Está claro Corsair Dark Core RGB Pro tiene muchas cosas en común con dicho modelo, pero como hemos dicho en el apartado anterior también presenta cambios importantes.

Personalmente creo que el cambio que ha introducido Corsair en el lateral del Corsair Dark Core RGB Pro ha sido muy acertado. La eliminación del espacio con el botón central en la parte izquierda para dejar paso a dos botones en horizontal rematados por una tira de iluminación LED RGB es una excelente idea, y se ha ejecutado a la perfección, ya que encaja de maravilla a nivel estético y mantiene una ergonomía sobresaliente, puesto que deja espacio más que suficiente para el pulgar y permite un acceso intuitivo y sencillo a los botones.

Esa tira de iluminación LED RGB está, además, en una posición que nos permite verla perfectamente mientras ejecutamos nuestros juegos favoritos. Con ella podemos disfrutar de la iluminación inmersiva de Corsair, que se integra sin problema en sus nueve zonas de iluminación LED RGB que integra el Corsair Dark Core RGB Pro, distribuidas en los dos laterales y en la parte superior.

La instalación y configuración del Corsair Dark Core RGB Pro es muy sencilla, ya que no tenemos que hacer nada especial. Para sacarle el máximo partido debemos tener instalada la aplicación iCUE de Corsair, una herramienta que es totalmente gratuita y que nos permitirá personalizar aspectos tan importantes como:

Acciones y macros.

Iluminación LED RGB.

Escalado de DPI.

Calibración de superficie.

Rendimiento.

Para cargar el Corsair Dark Core RGB Pro debemos conectar el cable USB incluido. El proceso de carga es muy rápido y está totalmente automatizado, igual que la instalación y configuración cuando conectamos el ratón por primera vez al equipo, así que no tenemos nada de lo que preocuparnos. Si contamos con una alfombrilla Corsair MM1000 y disponemos del adaptador para carga inalámbrica podemos utilizarlo en lugar del cable USB.

A través de esas cinco secciones de configuración podemos personalizar por completo el Corsair Dark Core RGB Pro. La creación de acciones y macros nos permitirá diseñar perfiles concretos para diferentes juegos que nos ayudarán a mejorar, mientras que la calibración de superficie adaptará el desplazamiento del ratón al tipo de alfombrilla que estemos utilizando. Corsair ha confirmado que este ratón viene pre-calibrado para las alfombrillas MM200, MM300, MM350, MM400, MM600, MM800 RGB POLARIS y MM1000, así que si tenéis otra distinta es recomendable que hagáis la calibración.

Para conseguir una visión más completa del Corsair Dark Core RGB Pro y de la experiencia de uso que ofrece lo he probado durante varias semanas, y lo he utilizado tanto en mis ratos de ocio como en mi trabajo diario. La experiencia ha sido muy buena y la ergonomía en general es prácticamente idéntica a la que ofrecía el Corsair Dark Core RGB SE, un ratón que estuve utilizando durante bastante tiempo y que se convirtió en uno de los mejores que he tenido hasta el momento.

Las superficies gomosas con textura rugosa transmiten un tacto excelente y facilitan una garre perfecto incluso tras varias horas de uso. En los días más intensos he llegado a utilizar el Corsair Dark Core RGB Pro durante 12 horas con la iluminación LED RGB activada, y ha aguantado sin problemas. De media, con la iluminación LED RGB activada, podemos esperar una autonomía de entre 16 y 18 horas por cada carga de la batería.

En mi trabajo diario la respuesta del Corsair Dark Core RGB Pro fue perfecta. La calibración de superficie y la personalización a nivel de DPI permite un ajuste preciso y totalmente adaptado a cada escritorio y a cada tipo de usuario. Esto es importante, ya que paso buena parte del tiempo moviéndome entre pestañas del navegador y desplazándome, abriendo y cerrando páginas y archivos, y abriendo y editando imágenes.

El Corsair Dark Core RGB Pro es un ratón cómodo, con un buen agarre y una precisión total, sin errores en los clics ni en el recorrido, un conjunto de valores fundamentales si queremos disfrutar de una experiencia de uso óptima en nuestro día a día.

Toca ahora valorar los resultados que he tenido en juegos. No se lo he puesto nada fácil al Corsair Dark Core RGB Pro, ya que he utilizado DOOM Eternal, un juego de acción frenética donde el ratón es un pilar central para salir airoso cuando nos vemos asediados por muchedumbres de demonios, League of Legends, el MOBA por antonomasia donde la precisión y la velocidad es clave para triunfar, y Diablo III, un título de rol de acción donde el ratón también define la experiencia de juego.

He dedicado más tiempo a DOOM Eternal por ser el título más exigente con el ratón debido a la velocidad de los enfrentamientos que plantea y del desarrollo de la acción, y debo decir que cumplió con creces mis expectativas. Lo he utilizado conectado con la tecnología SlipStream de Corsair, que reduce la latencia por debajo de 1 ms, y la respuesta del ratón ha sido sublime. En cada giro rápido, en cada disparo de precisión y en cada movimiento desesperado el Corsair Dark Core RGB Pro respondió al instante y con la precisión que necesitaba.

Lo mismo ocurrió en League of Legends, un juego más tranquilo que tiene, sin embargo, momentos intensos cuando se inician combates individuales o grupales, y también cuando hay que aventurarse a robar «monstruos». Suelo jugar con personajes relativamente complicados, como Lee Sin, y con el Corsair Dark Core RGB Pro pude ejecutar al instante todas las acciones que tenía en mente, sin retrasos, sin clics erróneos y sin desplazamientos fantasma.

En Diablo III la experiencia también fue excelente. Con el Corsair Dark Core RGB Pro pude controlar a la perfección en todo momento los desplazamientos de mi monja y encajar cada clic de ataque justo donde quería. La iluminación inmersiva también funcionó sin problemas.

Conclusión: la perfección está en los pequeños detalles

La primera impresión que tenemos al ver el Corsair Dark Core RGB Pro es que estamos ante un producto con cambios muy pequeños, pero cuando empezamos a utilizarlo nos damos cuenta de que marcan una diferencia importante, y de que Corsair ha tomado decisiones muy acertadas.

El camino hacia la perfección es complicado. Cuando llegamos a un cierto nivel solo podemos seguir avanzando si realizamos únicamente los cambios los cambios necesarios, es decir, si mejoramos únicamente los detalles que nos impidieron llegar a esa perfección y mantenemos los que nos acercaron a ella.

Eso es precisamente lo que ha hecho Corsair con el Corsair Dark Core RGB Pro, mantener todas las claves que convirtieron al modelo original en un ratón sobresaliente e introducir únicamente las mejoras necesarias para subir un poco más el listón con este nuevo ratón. El resultado es claro, el Corsair Dark Core RGB Pro mantiene una excelente ergonomía, tiene una calidad de construcción muy buena y cuenta con un diseño mucho más atractivo.

La iluminación LED RGB ha sido potenciada y sus especificaciones han mejorado considerablemente frente al original, gracias a la utilización del sensor PixArt PAW3392 y a la tecnología SlipStream de Corsair, que reduce la latencia a menos de 1 ms. Con él podemos unificar tanto trabajo como ocio sin ningún problema.

Si buscas un ratón inalámbrico de calidad capaz de ofrecer una experiencia de uso perfecta en cualquier juego actual y con un sistema de iluminación LED RGB de primer nivel no lo dudes, el Corsair Dark Core RGB Pro es una de las mejores alternativas que encontrarás actualmente en el mercado. Recomendable.