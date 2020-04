A todos nos gustan las cosas gratis, pero al mismo tiempo nos generan cierta desconfianza por si conllevan algún tipo de compromiso o de obligación, una realidad que HP ha sabido ver con HP Instant Ink, un servicio de tinta automatizada y a domicilio que podemos probar de forma totalmente gratuita, y sin compromisos.

¿Quieres imprimir 15 páginas a todo color, con la calidad que tú elijas y totalmente gratis? Pues entonces sigue leyendo, que este artículo te interesa. Para disfrutar de esas 15 páginas gratis necesitas:

No hay letra pequeña, es decir, no asumes ningún tipo de compromiso ni de obligación. Sé lo que estás pensando, ¿y entonces por qué tengo que introducir un método de pago si no me van a cobrar nada? No te preocupes, tiene una explicación.

Cuando te das de alta en el plan gratuito de HP Instant Ink tendrás disponibles 15 páginas gratis al mes. Si un mes necesitas imprimir más páginas podrás comprar packs de 10 páginas por un euro. Por eso facilitas un método de pago, para que si un mes necesitas imprimir más páginas no tengas que perder el tiempo introduciendo nuevos datos.

¿Cómo funciona el plan gratuito de HP Instant Ink y qué incluye?

Tras completar el alta recibiremos, en un plazo aproximado de diez días, un pack de cartuchos de tinta original HP compatibles con nuestra impresora, pero el servicio no dará comienzo hasta que los instalemos en la impresora. Esto quiere decir que si todavía nos queda tinta de los últimos cartuchos que hemos comprado no pasa nada, podemos esperar a gastarlos e instalar los nuevos cartuchos cuando queramos.

Una vez que instalamos los cartuchos la impresora pasa a controlar los niveles de tinta, detecta cuándo están bajos y pide nuevos cartuchos antes de que se agoten los que estamos utilizando. No tendremos que preocuparnos por la tinta, y recibiremos los nuevos cartuchos a domicilio y sin gastos de envío.

Como hemos adelantado al principio el plan gratuito de HP Instant Ink nos permite imprimir 15 páginas al mes gratis, y con total libertad. Esto quiere decir que podemos imprimir tanto documentos en blanco y negro como fotos a todo color. No importa la tinta que gastemos al imprimir, solo ese límite de 15 páginas. Y no te preocupes si te da miedo descuidarte y superarlo, antes de que eso ocurra HP te enviará un aviso a tu correo electrónico para que sepas las páginas que te quedan.

¿Y qué ocurre con los cartuchos que gaste? HP mantiene su compromiso con el medio ambiente, y te permite reciclar todos los cartuchos gastados sin tener que asumir ningún tipo de gasto. Con los diferentes packs de cartuchos de HP Instant Ink que recibirás vienen incluidos sobres con franqueo pagado que podrás utilizar para reciclar los cartuchos.

El plan gratuito de HP Instant Ink incluye lo mismo que los diferentes planes de pago:

Pedidos automatizados.

Envío a domicilio y sin gastos adicionales.

Toda la tinta original HP que necesites para imprimir tus 15 páginas al mes.

Programa de reciclaje.

No tienes ningún compromiso, no hay letra pequeña. Tienes 15 páginas gratis al mes que puedes imprimir como quieras, y puedes darte de baja o cambiarte de plan en cualquier momento. Ten en cuenta, eso sí, que si pasas del plan gratuito a un plan de pago luego no podrás volver al primero, es la única limitación que existe.

¿Y si necesito imprimir más qué puedo hacer?

Puedes cambiarte de plan en cualquier momento. Como hemos dicho anteriormente con HP Instant Ink no tienes ningún compromiso, tú decides cómo quieres consumir tus páginas y puedes moverte tanto a un plan superior como a un plan inferior sin problema, con la única limitación que hemos indicado sobre el plan gratuito.

Estos son los planes de pago que ofrece HP Instant Ink:

50 páginas al mes por 2,99 euros : plan de impresión ocasional, puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. Es un buen plan si imprimes ocasionalmente.

: plan de impresión ocasional, puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. Es un buen plan si imprimes ocasionalmente. 100 páginas al mes por 4,99 euros : plan de impresión moderada, puedes ampliar en packs de 15 páginas por un euro. Buena opción para los que imprimen de forma moderada.

: plan de impresión moderada, puedes ampliar en packs de 15 páginas por un euro. Buena opción para los que imprimen de forma moderada. 300 páginas al mes por 9,99 euros : plan de impresión frecuente, puedes ampliar en packs de 20 páginas por un euro. Si imprimes casi todos los días no lo dudes, es tu plan.

: plan de impresión frecuente, puedes ampliar en packs de 20 páginas por un euro. Si imprimes casi todos los días no lo dudes, es tu plan. 700 páginas al mes por 19,99 euros: plan de impresión para los que imprimen mucho, puedes ampliar en packs de 20 páginas por un euro. Para los que imprimen todos los días, o con frecuencia y en grandes cantidades.

Si un mes necesitas imprimir más también puedes ampliar en packs de páginas o cambiarte a un plan superior. En caso contrario, es decir, si un mes no consumes todas las páginas que tienes disponibles en tu plan de pago, estas se acumularán y estarán disponibles para el próximo mes. Las páginas del plan gratuito no se acumulan.

¿Tienes dudas? Déjalas en los comentarios y te ayudamos a resolverlas.