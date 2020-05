La Sound Blaster G3 se presentó el pasado mes de febrero como una tarjeta de sonido externa multiplataforma con funciones de amplificador que nos permitirá mejorar la calidad y la intensidad del sonido.

El concepto que nos propone Creative es muy interesante, ya que la Sound Blaster G3 ofrece una experiencia totalmente «plug and play», es decir, solo tenemos que conectarla y listo, podremos empezar a disfrutarla, y tiene un enfoque multidispositivo. Esto representa un valor muy importante y elimina uno de los grandes miedos que tienen muchos usuarios a la hora de comprar un dispositivo de este tipo: los posibles problemas de instalación y de configuración.

Por lo que respecta a las mejoras a nivel de sonido esta tarjeta promete convertir tus auriculares estéreo en un kit capaz de reproducir audio en modos 5.1 y 7.1 virtual, manteniendo un sonido limpio y de calidad y ofreciendo además una ganancia de volumen considerable.

Gracias a los chicos de Best Vision PR he tenido la oportunidad de probar una unidad de la Sound Blaster G3 y hoy, por fin, estoy listo para contaros mi experiencia. ¿Habrá cumplido nuestras expectativas? Seguid leyendo si queréis descubrirlo.



Sound Blaster G3: primer vistazo

La Sound Blaster G3 viene en una caja pequeña y discreta, totalmente acorde a sus dimensiones y a su peso. Estamos ante un dispositivo pequeño y muy ligero, algo que sin duda se agradece, ya que nos permite ubicarla en cualquier lugar y apenas nos resta espacio.

A nivel de diseño la Sound Blaster G3 tiene una línea rectangular con toques redondeados y está terminada en plástico. Su calidad de construcción no destaca, pero cumple y está por encima de la media. Si miramos en los laterales nos encontramos con diferentes botones físicos que nos permiten controlar el volumen, silenciar o activar el micrófono y controlar GameVoice Mix.

En el centro tenemos un botón con un detalle decorativo con una onda de sonido y un círculo que se ilumina para indicar que está funcionando. Si pulsamos este botón se activará un modo que realza el sonido de los pasos, ajustando la intensidad de los agudos y los graves, algo que nos dará una importante ventaja en juegos competitivos y que nos permitirá disfrutar de una mayor inmersión en otros títulos.

En la parte inferior tenemos un total de tres conectores jack perfectamente diferenciados: una entrada óptica, una para auriculares y otra para micrófono. La conexión con los diferentes dispositivos y equipos se realiza a través de un conector USB Type-C, aunque para asegurar una compatibilidad total desde el principio Creative ha incluido un adaptador a USB Type-A, todo un acierto, sin duda.

Para utilizar la Sound Blaster G3 no necesitamos ningún tipo de software, como hemos indicado. Esto es posible porque, a diferencia de lo que ocurre con otras tarjetas de sonido externas, toda la carga de trabajo relacionada con el tratamiento, la conversión y la amplificación del sonido se realiza en el hardware de la propia Sound Blaster G3.

Con todo, Creative ofrece una herramienta dedicada, Sound Blaster Command, que nos permitirá sacarle más partido a la Sound Blaster G3 y acceder a diversas funciones avanzadas que representan un claro valor añadido. Sobre este tema hablaremos en el punto siguiente, no os preocupéis.

Tras esta sencilla pero necesaria presentación estamos preparados para entrar a ver las especificaciones completas de la Sound Blaster G3:

Medidas: 210 x 39 x 15 mm.

Peso: 32 gramos sin adaptador USB Type-A, 36 gramos con el adaptador.

Amplificador de 16–300 ohmios.

Rango Dinámico: 100 dB.

Resolución de reproducción: PCM 16-bit, 48.0, 96.0 kHz, PCM 24-bit, 48.0, 96.0 kHz.

Resolución de grabación máxima: 24-bit, 48.0, 96.0 kHz

Compatible con USB Type-C y USB Type-A 3.0 y 2.0.

Tecnología de sonido CrystalVoice.

Sonido 5.1-7.1 virtual.

Conexión Bluetooth.

Compatible con Windows 8.1 o superior, macOS 10.12 o posterior, PS4 con firmware 5.0 o superior, Nintendo Switch con Switch OS 5.0 o superior, Android 8.0 y iOS 11 o superiores.

Sound Blaster G3: nuestra experiencia

Mi primera prueba se centró en PS4. Utilizo la consola de Sony en ocasiones puntuales y sobre todo por las noches, así que casi siempre tengo unos auriculares conectados, pero la experiencia nunca ha llegado a ser del todo buena. Siempre he notado el sonido más bajo de lo que me gustaría y con una calidad moderada tirando a baja. Nunca me he decidido a solucionarlo porque mi plataforma principal para jugar y trabajar es un PC basado en Windows 10.

Tenía muchas ganas de probar la Sound Blaster G3 en mi PS4 para ver si realmente notaba una mejora de sonido importante, y debo decir que la experiencia ha sido fantástica, y muy fácil. Basta con conectar la Sound Blaster G3 y los auriculares y listo, la mejora que recibe la calidad de sonido es muy marcada y la ganancia de volumen notable, tanto que esos problemas que comenté en el párrafo anterior quedaron totalmente resueltos.

Para que la Sound Blaster G3 funcione con vuestra PS4 solo tenéis que conectar el adaptador USB Type-A y enchufarla directamente a la consola, sin más. Para utilizar el GameVoice Mix, que nos permite ajustar el volumen del chat de voz y el volumen del juego, tenemos que conectar también el cable óptico incluido y configurar los ajustes de sonido de nuestra PS4. No tiene mayor misterio, lo enchufamos a la salida central de la Sound Blaster G3 y en la parte trasera de la consola, entramos al menú de sonido y cambiamos los ajustes que vemos en el vídeo.

Es muy recomendable descargar la aplicación dedicada para smartphones, disponible en Android y iOS, ya que nos permite controlar diferentes ajustes y acceder a funciones muy interesantes, como las ecualizaciones personalizadas. Tanto la versión para iOS, probada en un iPhone 8 Plus con iOS 13.4, como la versión para Android, probada en un Realme 5 Pro con Android 9, funcionan a la perfección, y los ajustes se aplican en el acto, sin ningún tipo de retraso.



También he probado la Sound Blaster G3 en mi PC principal basado en Windows 10 Pro de 64 bits, y la experiencia ha sido perfecta. El software Sound Blaster Command nos permite disfrutar de sonido virtual 7.1 y es compatible con la tecnología Sound Blaster Acoustic Engine.

Como sabrán muchos de nuestros lectores el sonido 7.1 virtualizado genera un efecto de posicionamiento recurriendo a efectos de reverberación que nos hacen creer que el sonido viene de diferentes direcciones. Esto mejora la inmersión en juegos (en títulos como Resident Evil 2 Remake marca una gran diferencia), y nos ayuda en juegos competitivos de acción en primera persona, al permitirnos ubicar mejor de dónde vienen los disparos y las explosiones.

No he tenido problemas de ningún tipo ni con la configuración ni con los juegos que he probado (DOOM Eternal, Resident Evil 2 Remake, Battlefield V y Destiny 2), y el software Sound Blaster Command está bien terminado y no resulta pesado (no consume muchos recursos).

Notas finales: un valor bastante equilibrado

La Sound Blaster G3 es pequeña y compacta, pero representa una mejora bastante grande. Su funcionamiento «conectar y disfrutar» simplifica enormemente la experiencia de uso y permite que cualquier persona, incluso aquellas que no quieren entrar en ningún tipo de configuración, disfruten al instante de un sonido de mayor calidad y de una ganancia de volumen notable.

Esa experiencia se repite en todas las plataformas con las que es compatible la Sound Blaster G3, aunque es cierto que para que esta desarrolle todo su potencial debemos recurrir al Sound Blaster Command y a la conexión a través del cable óptico, lo que implica, como hemos visto, realizar una pequeña configuración. El software no es complicado, pero puede frenar un poco a los usuarios con menos experiencia.

El sonido se ha mantenido limpio y nítido en todo momento. No he detectado la presencia de ruido ni de irregularidades, y tampoco he notado ningún tipo de discrepancia ni de irregularidades. Las posibilidades de configuración y de personalización y la aplicación para iOS y Android representan un valor añadido que también debemos tener en cuenta.

Si quieres mejorar el sonido de tus juegos sin tener que entrar en cambios de hardware ni en complicadas configuraciones la Sound Blaster G3 es una opción a tener en cuenta. Su precio es de 59,99 euros.