Adiós a Wunderlist: cinco alternativas para gestionar tus tareas

Wunderlist, una de las aplicaciones de productividad más populares de su categoría, se despedirá para siempre mañana, 6 de mayo. Su categoría son las listas de tareas y su adiós no es ninguna sorpresa, pues se sabía desde hace meses y se intuía desde mucho antes: desde que Microsoft la compró, y es que por más que haya aguantado, es lo que suele suceder en estos casos.

De hecho, Wunderlist ha logrado mantenerse a flote mucho más tiempo de lo normal: casi cinco años desde que se anunciase su compra por parte de Microsoft con el objetivo de reforzar el ecosistema de aplicaciones de productividad de compañía. Como es habitual, Microsoft no incorporó la herramienta a su oferta , sino que se sirvió de su equipo de desarrollo y sus tecnologías para crear la suya propia.

Sea como fuere, con el cierre de Wunderlist perdemos una de las mejores aplicaciones de tareas de las muchas que hay disponibles en el ámbito multiplataforma, y aunque su alternativa natural ya sabemos cuál es, no hemos querido dejar pasar la oportunidad de repasar otras opciones tanto o más recomendables.

Cinco alternativas a Wunderlist para gestionar tus tareas

Por si acaso no ha quedado lo suficientemente claro, Wunderlist es una aplicación de tareas con la que organizar tus quehaceres a base de listas, pero con extras como la posibilidad de adjuntar notas, imágenes y archivos a las tareas, crear subtareas, recordatorios, compartir, asignar tareas y añadir comentarios… Y otros detalles que conviene ir descubriendo sobre la marcha.

Sin embargo, no vamos a adentrarnos mucho en los pormenores de la aplicación, o en los de las alternativas que hemos escogido para cubrir el hueco que deja Wunderlist: lo importante de una aplicación de tareas es que sea sencilla e intuitiva cuando de utilizar sus funciones avanzadas se refiere. Eso, y que sea multiplataforma, sobra añadir. Veamos cinco de las más destacadas.

Microsoft To Do

Por supuesto, si de sustituir a Wunderlist con lo más parecido posible se trata, Microsoft To Do es la primera opción a tener en cuenta: la experiencia de usuario es muy similar, el método de migración de datos está listo desde hace tiempo y si además utilizas el ecosistema de productividad de Microsoft (Office 365), su integración con este te va a encantar. No solo eso -y esto no es ninguna menudencia-, Microsoft To Do es una herramienta totalmente gratuita.

Prueba Microsoft To Do.

Todoist

Si en lugar de buscar algo igual, buscas algo mejor, Todoist es desde hace años el referente de las aplicaciones de tareas. Es cierto que con el tiempo la competencia le ha ido comiendo el terreno y que si no estás dispuesto a pagar el plan premium la experiencia te va a resultar muy limitada en comparación, pero su calidad está fuera de toda duda y si vienes de Wunderlist, tienes a un clic la migración de los datos.

Prueba Todoist.

Hablando de referentes, Any.do es una de las aplicaciones que ha conseguido posicionarse como tal de unos años a esta parte, así como otra de las que ofrecer la posibilidad de migrar los datos desde wunderlist mediante un proceso simplificado y automatizado. Quizás su principal inconveniente sea su precio, el más caro de todas las aplicaciones de esta lista por mucho; pero también es de las herramientas más completas.

Prueba Any.do.

TickTick

Más económica pero igual de potente es TickTick, una de las sensaciones recientes en esto de la productividad aplicada a las tareas… Y sí, también tiene preparado el mecanismo para que los usuarios de Wunderlist que lo deseen puedan migrar sus datos fácil y rápidamente. Ahora bien, que TickTick no tenga la veteranía de otras no significa que desmerezca frente a ellas.

Prueba TickTick.

Google Tasks

Por último, Google Tasks, otra alternativa cien por cien gratuita que a pesar de no ofrecer migración automatizada desde Wunderlist ni tampoco todas las funciones avanzadas de esta, es una opción a considerar por quienes se apoyan en el ecosistema de productividad de Google. La pega es que no tiene aplicación independiente para PC, ni siquiera aplicación web, pero es sencilla y se integra bien con Google Calendar.

Prueba Google Tasks.

Hasta aquí nuestra lista. ¿Cuál sería la tuya? ¿Y la aplicación de tareas que usas? Porque posibilidades a muchísimas, muestra de que los de organizarse la vida haciendo listas, no está ni mucho menos pasado de moda. Todo lo contrario, más bien. Las aplicaciones de productividad