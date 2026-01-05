Microsoft ha incrementado la cantidad de software que por defecto incluye en sus últimos sistemas operativos. Algunas de las aplicaciones predeterminadas de Windows 11 son útiles, otras prescindibles y todas tienen su contrapartida en terceros desarrolladores, en la mayoría de los casos con soluciones gratuitas mejores que las instaladas como repasaremos en este artículo.

Y es que hablar de Windows hoy es hablar de software de Microsoft con mayúsculas. Un sistema debe tener herramientas internas para realizar tareas principales, pero lo de Windows 11 (y Windows 10) es excesivo y la compañía intenta por todos los medios (algunos cuestionables) impulsar sus propios servicios. Y ya no hablamos de Bloatware, que también. A nuestro juicio, sería más interesante un Windows mucho más limpio y que Microsoft ofreciera el resto de software como una descarga opcional.

Hasta que ese momento llegue (si llega) hay maneras de evitar que el enorme número de aplicaciones penalicen la experiencia del usuario, ocupen recursos de almacenamiento o memoria, rebajen el rendimiento y la estabilidad, y en general penalicen la experiencia del usuario. Hay dos maneras principalmente, desinstalando software innecesario (siempre que se pueda porque algunas aplicaciones forman parte del sistema o no es posible) o en su defecto apostando por alternativas mejores a las que entrega Microsoft.

Alternativas a las aplicaciones predeterminadas de Windows 11

Navegador web

Edge es el navegador por defecto de Windows 11 y Microsoft insiste en su uso de manera cansina y con métodos polémicos. Aunque con el tratamiento Chromium, Edge se ha convertido en el mejor desarrollo de su tipo la gran mayoría de usuarios prefieren otros desarrollos como muestra la cuota de mercado. Las alternativas son claras y contundentes, comenzando por el líder Google Chrome, pasando por el Mozilla Firefox y terminando con el resto que encabeza Opera.

Explorador de archivos

Microsoft ha renovado una aplicación imprescindible para cualquier PC, que carecía de funciones como las pestañas que otros tenían desde hace décadas. Pero hay otros que todavía siguen siendo mejores como File Apps, disponible gratuitamente en la Microsoft Store y que ofrece mejor organización y mayor personalización. Admite pestañas, vistas de varios paneles y de árbol, etiquetas, superposición compacta, temas personalizados y mucho más. Puede funcionar de manera alternativa y también colocarla para que sea el explorador por defecto.

Desinstalador

Windows 11 permite desinstalar aplicaciones (no todas) desde la herramienta de Configuración, desde el Panel de Control o vía la línea de comandos. Pero aquí las soluciones de terceros ganan por goleada en interfaz y sobre todo en ejecución. Una de ellas es el script gratuito y de código abierto que no necesita ni instalación, Bloatware Removal Tool, y otras que nos gustan como O&O AppBuster o el Bulk Crap Uninstaller. Hay muchas de este tipo donde elegir y seguro que te serán útiles.

Bloc de notas

Hasta Windows 10 la aplicación oficial Notepad era una suerte de residuo estancado por completo. Con Windows 11 Microsoft la renovó, si bien todavía está alejada de lo que ofrecen otras. Ciertamente, muchos usuarios no piden mucho más a un editor de textos tan básico como este, pero si eres de los más exigentes prueba Notepad++ y verás lo que te estás perdiendo. Es un editor de código abierto con soporte para múltiples lenguajes de programación, resaltado de sintaxis, soporte de formato enriquecido, para complementos y más.

Editor de imágenes

Microsoft también ha renovado su Paint para Windows 11, pero los cambios son más estéticos y de usabilidad que de funciones. Sigue siendo un editor básico y fácil de usar, pero el que necesite más, sin tener que llegar a las grandes soluciones como Photoshop o Gimp, tiene donde elegir. El que más nos gusta entre los gratuitos es Paint.NET. Muy completo, permite la edición, manipulación, ajustes de fotografías e incluso herramientas de dibujo. Cuenta con una gran comunidad de usuarios, tutoriales y una extensa compatibilidad con complementos adicionales.

Reproductor multimedia

Tras los fiascos de Groove Music y Películas y TV, Microsoft ha producido una nueva versión del clásico Media Player puesto al día con diseño ‘moderno’. Tiene buena pinta, pero todavía está en desarrollo y le faltan funciones. En este grupo de alternativas a las aplicaciones predeterminadas de Windows 11 destaca VLC media player, una de las grandes referencias mundiales como reproductor y framework multimedia. Software libre y de código abierto, soporta códecs de todo tipo, funciona en sistemas de escritorio y móviles y se distribuye bajo la licencia GPLv2.1+.

Menú de Inicio

Parece mentira que tengamos que seguir hablando de este componente con lo bien resuelto que estaba en Windows 7 y sistemas anteriores. Microsoft se complicó la vida incomprensiblemente con su eliminación en Windows 8 y aunque volvió a implementarlo y lo ha ido mejorando, los usuarios siguen buscando alternativas porque no han vuelto a encontrar un menú tan consistente como el de Windows 7. Para la ocasión destacamos a Open-Shell, la variante de código abierto del conocido Classic-Shell. Otro que nos gusta es el Start11, seguramente el mejor menú de inicio alternativo de los existentes, pero es software comercial con precio de 7 euros.

Antivirus

Microsoft ha hecho un buen trabajo los últimos años para mejorar la solución de seguridad integrada que ofrece gratuitamente en Windows y hoy Microsoft Defender puede ser una protección suficiente para una buena parte de usuarios. Pero los grandes especialistas en ciberseguridad también ofrecen versiones gratuitas de sus soluciones y en nuestra opinión, siguen siendo más capaces que la solución integrada. La que más nos gusta es Kaspersky Free, disponible para Windows, Android e iOS, gratuita y con la tecnología de uno de los grandes en seguridad informática.

Archivos comprimidos e ISOs

El explorador de Windows 11 puede descomprimir archivos ZIP, pero de manera muy limitada. Si trabajas con este tipo de formatos necesitarás una aplicación de terceros de mayor capacidad. En este grupo destacamos a 7-Zip, software libre y de código abierto, que usa su propio formato de archivos ‘7z’ por defecto, aunque soporta otros como ZIP y RAR tanto para la descompresión como la compresión y está disponible para sistemas Windows de 32 y 64 bits. En cuanto al formato ISO, tampoco destaca Windows en sus soporte y hay que acudir a aplicaciones especializadas como WinCDEmu, uno de los que más nos gustan por simplicidad y capacidad.

Información del sistema

Windows 11 ofrece información del hardware instalado, pero de manera básica. Si necesitas algo más informativo y detallado de sus componentes, puedes optar por algo como Speccy, que además de una interfaz de usuario atractiva, muestra información de la placa base, CPU, GPU, memoria RAM, almacenamiento, pantallas conectadas y otras añadidas como actualizaciones de software y servicios de seguridad instalados. Hay mucho y bueno en este campo y otro de los que nos gusta es HWMonitor, que informa del hardware aunque está especializado en monitorizar en tiempo real los controles de aquellos aspectos que muestran la salud del PC.

Administrador de tareas

Ha sido una de las herramientas de sistema más mejorada de Windows 11/10, pero si necesitas más, te recomendamos Process Hacker que además de gratuita es de código abierto y dispone de versión portable que no necesita instalación. Monitoriza los recursos del sistema, detecta malware y realiza análisis de comportamiento. Muestra los procesos en un árbol jerárquico codificado por colores, lo que facilita la identificación y con el botón derecho terminar, depurar, virtualizar o acceder a sus propiedades.

Calculadora

La mayoría de los usuarios quizá no necesiten una alternativa a la Calculadora de Windows, pero hay otras más eficientes y con más funciones. SpeedCrunch es una calculadora científica de terceros con una interfaz de usuario controlada por teclado. Puede escribir cualquier cálculo e irá mostrando el resultado a medida que escribe. Permite reutilizar sus entradas y resultados anteriores, incluye resaltado de sintaxis personalizable para identificar errores, admite más de 80 funciones matemáticas integradas y su libro de fórmulas tiene más de 150 constantes.

Captura de pantalla

Snipping Tool es la herramienta de captura de pantalla de Windows y para muchos insuficiente. Como en el resto de apartados hay alternativas como un ShareX repleto de funciones, acciones personalizadas, OCR, grabación de pantalla (GIF y video) y más. Puedes capturar una región, una ventana, una pantalla completa, etc. Otra alternativa que nos gusta es Greenshot, también gratuita.