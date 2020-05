Cuando la pandemia del COVID-19 se convirtió en una realidad en Europa el confinamiento de la población obligó a Netflix a tomar medidas para evitar que se pudiese producir un colapso de Internet. Ya os lo explicamos hace un par de meses en este artículo, al crecer de forma exponencial la cantidad de gente recluida en casa aumentó el consumo de contenidos en streaming, y con ello se produjo un aumento del tráfico online que ponía en riesgo la integridad de Internet.

Para evitar que la integridad de Internet pudiera verse comprometida en un momento tan delicado Netflix, y otros grandes del streaming de contenidos, decidieron reducir la calidad de imagen que ofrecen a sus usuarios. En el caso de esta conocida plataforma se redujo de forma significativa el bitrate y el consumo de ancho de banda, pero manteniendo un equilibrio aceptable en la mayoría de los casos.

Con el inicio del desconfinamiento en algunos países del viejo continente la situación está volviendo poco a poco a la normalidad. Un portavoz de Netflix ha confirmado que están estudiando la situación país por país, y que en algunos lugares ya han vuelto a utilizar la configuración 4K con HDR y un bitrate de 15 Mb/s, aunque por desgracia España no ha sido uno de ellos, aquí todavía seguimos con la calidad reducida.

Netflix promete seguir trabajado y devolver la calidad original

La compañía estadounidense no ha explicado qué criterios está siguiendo para decidir qué países recuperan la normalidad en lo que a calidad de imagen se refiere, pero ha confirmado que están trabajando para seguir reforzando su infraestructura y que todos los países afectados por el recorte de calidad volverán a la normalidad tarde o temprano.

Esto quiere decir que solo es cuestión de tiempo hasta que la situación se normalice también en España, aunque como hemos dicho no tenemos ninguna fecha concreta y Netflix no ha querido pillarse los dedos en este sentido, así que ahora mismo lo único que podemos hacer es esperar. Como usuario del servicio (tengo el plan UHD) debo decir que he notado la bajada de calidad de imagen, no es enorme, pero afecta a la experiencia de uso, tanto que he preferido dejar algunas series y películas en la lista de «pendientes» hasta que la calidad vuelva a la normalidad.

Otras plataformas que tomaron medidas similares, como Youtube o Amazon Prime Video, no han dicho nada todavía sobre una posible vuelta a la normalidad. Quizá prefieran esperar a estar seguras de que no habrá un nuevo repunte grave que obligue a llevar a cabo otro confinamiento masivo, algo que muchos ven poco probable, pero que no está totalmente descartado.