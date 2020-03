La pandemia del coronavirus y la imposición de cuarentenas ha disparado el uso de plataformas de contenidos en streaming como Netflix, una de las más populares y más utilizadas a día de hoy. Sin embargo, no es la única, otras plataformas como Youtube, Amazon Prime Video y Twitch también han visto un importante repunte en el número de usuarios.

Es fácil entender lo que está ocurriendo. Debido al confinamiento de la población, que no tiene más remedio que quedarse en casa para frenar la expansión del coronavirus, el consumo de contenidos multimedia en streaming se ha disparado hasta llegar a un punto crítico, tanto que las autoridades europeas dudan sobre la posibilidad de que se acabe produciendo el colapso de Internet.

Hasta ahora los gigantes tecnológicos y los grandes prestadores de servicios se habían mantenido positivos y confiados sobre este tema. Estaban convencidos de que podríamos hacer frente al creciente número de usuarios concurrentes en Internet, incluso aunque estos utilicen servicios como Netflix y reproduzcan contenidos en alta resolución, pero esto ya no está tan claro.

Europa pide a Netflix ayuda para evitar el colapso de Internet

El CEO de Netflix, Reed Hastings, tuvo una charla a través del teléfono con el Comisario de Mercado Interior y Servicios de la Unión Europea, Thierry Breton, con quien tuvo la oportunidad de analizar, de forma conjunta, la situación actual y las medidas establecidas como causa de la pandemia del coronavirus, y también de valorar el posible establecimiento de medidas que ayuden a prevenir la saturación y, en última instancia, el colapso de Internet.

La actividad en Internet se ha disparado, pero no todos los usuarios consumen el mismo ancho de banda. Los contenidos en streaming que utilizan resoluciones elevadas presentan un mayor consumo de recursos, y por ello han centrado la atención de Breton, quien hizo un llamamiento a través de Twitter para que los usuarios reduzcan la resolución en la medida de lo posible, y que no utilizan configuraciones HD o superiores si no es necesario.

Breton y Hastings intentaron buscar puntos de encuentro y llegaron a considerar alternativas interesantes, como por ejemplo la creación de una función que se establecería de forma temporal y que cambiaría de forma automática la resolución de pantalla de los usuarios al nivel estándar (SD) durante las horas de mayor tráfico, pero todavía no han alcanzado ningún acuerdo definitivo.

No hay duda de que establecer una medida como esa, aunque sea temporal y esté perfectamente justificada, podría generar un fuerte descontento entre los usuarios. Lo entiendo, no me quiero imaginar lo mal que se tiene que ver una película en SD (480p) en una televisión UHD (4K) de 50 pulgadas, sería como tirar un puñado de píxeles mal puestos a la pantalla.

El Comisario Thierry Breton ha sido tajante:

«Plataformas de transmisión, operadores de telecomunicaciones y usuarios, todos tenemos la responsabilidad conjunta de tomar medidas para garantizar el buen funcionamiento de Internet durante la batalla contra la propagación del virus».

La próxima semana tendrá un nuevo encuentro con el CEO de Netflix para discutir de nuevo la situación y volver a negociar un posible acuerdo sobre este tema. Mientras tanto, en otros países como Estados Unidos se han adoptado acuerdos con las principales teleoperadoras para mantener a toda la población conectada durante la pandemia, lo que significa que no suspenderán las líneas a ningún usuario, ni siquiera a aquellos que se encuentren en situaciones de morosidad.