Amazon Prime Video amplía su oferta con alquiler y compra de películas

Si sigues nuestra sección semanal Novedades VOD, ya sabrás que lo de Amazon Prime Video no tiene parangón: de contenidos originales y exclusivos no van sobrados, aunque cada vez están produciendo y comprando más cosas; sin embargo, no hay plataforma de vídeo bajo demanda de ‘tarifa plana’ que añada más películas, series y documentales de manera regular.

La única pega es que eso que con una pizca de sorna denominamos como fondo de armario o relleno, suele estar compuesto por clásicos de toda índole. Son pocas las cosas actuales que entran en catálogo, aunque haberlas haylas, y de hecho se agradece que lo hagan así porque con la excepción de Filmin, de las grandes solo Amazon Prime Video da visibilidad a este tipo de material.

La «tienda Prime Video» te permite alquilar y comprar

Sea como fuere, Amazon Prime Video acaba de estrenar en España la «tienda Prime Video«, ampliando así los contenidos disponibles con la posibilidad de alquilar o comprar películas y documentales al estilo de servicios como Google Play, Apple TV y similares o, para ser más precisos, como Rakuten TV, repartiendo el catálogo entre lo que ofrece Prime Video y lo de la nueva «tienda Prime Video».

Distinguirás unos contenidos de otros porque los incluidos en la tarifa de suscripción de Amazon Prime llevan una banda que pone «Prime Video», aunque la tienda tiene su propia sección. ¿Y qué encontrarás en la tienda, te preguntas? Un poco de todo: pelis populares con más o menos años y los últimos estrenos en digital. Por ejemplo, ahí están ya Jocker, Sonic, la película, Maléfica: Maestra del Mal, Géminis, Érase una vez en… Hollywood y muchas otras.

El precio de alquileres y compras es acorde al de cualquier otra tienda en línea y varía según el título. En lo que respecta al alquiler, tendrás 30 días para verlo y 48 horas para terminarlo una vez lo hayas comenzado, así que tenlo en cuenta. Ten en cuenta también que no hay pasos intermedios y si estás identificado como usuario, las transacciones se realizan con un solo clic y sin confirmación: si se te va el dedo, cancela el pedido para que no te cobren… ¡pero no le des al play!

Por último, un consejo: como ves, la nueva tienda de Prime Video también contiene producciones de Disney y seguirá haciéndolo, así que antes de alquilar nada, recuerda que todo eso lo encontrarás en Disney+ y por el precio de un alquiler te pagas un mes de suscripción y te ahorras dinero.