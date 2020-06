Itch.io lanza el ‘Bundle por la Justicia Racial y la Igualdad’: más de 700 juegos por 5 dólares

Si estás mínimamente al tanto de las noticias generalistas, ya sabrás que en Estados Unidos se ha liado una buena a causa de un nuevo asesinato perpetrado por la policía contra un ciudadano negro. Las protestas no se han hecho esperar y tampoco las iniciativas con las que ayudar al movimiento Black Lives Matter, incluyendo esta que te traemos ahora: un bundle como pocas -¿ninguna?- veces se ha visto.

La iniciativa parte de la plataforma de juegos indie por excelencia, Itch.io, y el nombre de la promoción lo dice todo: ‘Bundle por la Justicia Racial y la Igualdad’. «Nos pusimos en contacto con nuestra comunidad y un número sin precedentes de creadores donaron más de 740 proyectos para ser parte del que creemos que es el bundle más grande de la historia«, explican. También podría ser el más económico.

Si te interesa llevarte el paquete completo y de paso contribuir con la causa, puedes hacerlo a partir de tan solo 5 dólares (no llega a 5 euros). Sí: por 5 dólares te llevas los en torno a 700 juegos (también hay otras cosas, pero son las menos), aunque siempre puedes contribuir con una aportación mayor si lo deseas. Todo el dinero recaudado se donará a dos asociaciones benéficas relacionadas con la protección de la comunidad negra en Estados Unidos.

Ten en cuenta, eso sí, que no recibirás las claves de los juegos para añadirlos a tu cuenta de Steam: solo podrás acceder a las descargas en Itch.io; y, claro, entre esos más de 700 ‘proyectos’ vas a encontrar mucha basura, pero también juegos realmente buenos y hasta novedades, en muchos casos con soporte para Windows, Mac y Linux. Títulos como Night in the Woods, Tonight we Riot u Overland son muestra de ello. Además, todos están libres de DRM.

Lo mejor es que te pases por la promoción de Itch.io y eches un vistazo por ti mismo. El paquete completo está valorado en casi 3.500 dólares, por lo que es una ganga. Pero date prisa que la meta para la recaudación son dos millones de dólares y cuando se publica esta entrada, ya han pasado del millón y medio.