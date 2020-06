Poco a poco vamos descubriendo novedades en la beta, y la última es que los archivos de vídeo en Android 11 dicen adiós, por fin, a una limitación que, aunque comprensible, no dejaba de ser muy molesta para aquellos usuarios que deseaban grabar vídeos de larga duración y/o de alta calidad. Y es que hasta ahora, cualquier vídeo que excediera de cuatro gigabytes era partido por la app nativa de vídeo de Android.

Ahora, según las averiguaciones de Android Police, este problema ha desaparecido, los archivos de vídeo en Android 11 podrán tener un mayor tamaño. No obstante no ha sido sencillo. Y es que la razón para esta limitación no estaba relacionada con criterios de optimización del espacio de almacenamiento ni nada por el estilo. La razón es mucho más sorprendente y un tanto inexcusable: el sistema seguía empleando una API diseñada en los tiempos de los sistemas de 32 bits. Sin, en 2020. Afortunadamente le ha llegado la jubilación.

Y es que, aunque haya personas que ya no lo recuerden (entre los más jóvenes seguro que hay incluso quienes no lo han llegado a vivir), una de las principales limitaciones de los sistemas de 32 bits tenía que ver con esa cifra, 4 gigabytes, que era el volumen máximo de memoria RAM que eran capaces de gestionar. Arrastrar una API de aquellos tiempos ha impedido al sistema la grabación de archivos de vídeo en Android que pasaran de ese tamaño, y eso que la comunidad lleva reclamando una solución a este problema desde hace años.

Y es que 4 gigabytes puede parecer mucho, pero con la popularización de los terminales que graban vídeo con resolución 4K ya no es tanto. 15 minutos de vídeo en 4K a 30 frames por segundo ya pueden superar ese tamaño. Y si hablamos de la misma resolución pero a 60 frames por segundo, la situación se complica todavía más. El año pasado pasé unas semanas en Cuba y, entre otras cosas, grabé un vídeo recorriendo el malecón de La Habana. Cerca de 20 minutos de vídeo 4K a 60 frames. De haber grabado ese vídeo en Android, se habría dividido en un mínimo de tres fragmentos.

Eso sí, a la vista de la beta las buenas noticias lo son solo parciales, puesto que la app de grabación de vídeo en Android 11 sigue partiendo los vídeos. Sí, pese a que el sistema operativo ha superado esa limitación. La buena noticia es que hay apps, como Open Camera, que ya aprovechan el fin de esta limitación y son capaces de grabar archivos de más de 4 gigabytes. Ahora la duda, claro, es si Google actualizará también la app nativa del sistema para que deje de fraccionar las grabaciones. Y sería un tanto incomprensible que no lo hiciera, ¿no?