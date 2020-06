Parto de una base: no me gustan los algoritmos que intentan elegir lo que piensan que más me va a interesar. Ya sea en Twitter, Instagram, Facebook, sittios de noticias, etcétera. Entiendo su razón de ser y acepto su utilidad. Sin embargo, y cada día más, pienso que al final solo sirven para ir haciendo nuestro mundo personal un poco más pequeño. Si un servicio o una red social intenta mostrarme solo lo que me gusta e interesa, ¿cómo demonios voy a conocer algo nuevo o contrario a mi manera de pensar, tan siquiera para que me haga razonar mi propia postura? No me gusta que intenten complacerme 24/7.

Y si esto no me gusta en general, me resulta todavía más desagradable cuando descubro que se me reduce a un estereotipo, como indica este estudio de AlgorithmWatch y la European Data Journalism Network. ¿La principal conclusión del mismo? Que Instagram prioriza las fotografías de personas con poca ropa a la hora de componer el feed de los usuarios de esta red social. Y un dato curioso: pese a que la distribución de los usuarios por sexo es bastante homogénea (52% de mujeres frente al 48% de hombres en 2019), la piel de mujer logra más atención por parte del algoritmo de selección de contenidos.

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores pidieron a 26 voluntarios que instalaran un complemento en sus navegadores. Éste abría automáticamente su página de inicio de Instagram a intervalos regulares y registraba qué publicaciones aparecían en la parte superior de sus feeds de noticias. Con sus sistemas ya preparados, los participantes en el estudio siguieron una selección de creadores de contenido profesionales que usan Instagram para publicitar sus marcas o atraer nuevos clientes.

De las 2.400 fotos que publicaron los creadores de contenido, 362 (21%) mostraban hombres con el torso desnudo o mujeres en bikini o ropa interior. Los investigadores plantearon que si el algoritmo de Instagram no priorizaba este tipo de imágenes, los voluntarios verían una diversidad similar de publicaciones. Pero eso no sucedió. En los feeds de los voluntarios, las publicaciones con imágenes semidesnudas constituían el 30% de las publicaciones destacadas en las cuentas que se emplearon en el estudio.

Por sexo, las imágenes de mujeres con poca ropa tenían un 54% más de probabilidades de aparecer en sus noticias, mientras que las publicaciones con hombres con el torso desnudo tenían un 28% más de probabilidades de mostrarse. Por el contrario, y en contra de la creencia popular, que afirma que Instagram es una red para subir fotos de de comida, gatitos y localizaciones de ensueño, las publicaciones que mostraban imágenes de alimentos o paisajes tenían un 60% menos de probabilidades de aparecer en sus feeds.

Aunque se trata de un primer estudio, que deberá ser ampliado en un futuro, señala a una realidad que ya era percibida por muchos usuarios y que, y esto es lo más perverso, puede actuar como condicionante para muchas personas, que tienen esta preferencia de Instagram en cuenta a la hora de elegir qué fotos suben a la red social. Y es que debemos tener muy en cuenta que hablamos de una plataforma muy empleada para la promoción de marca (ya sea personal, profesional o empresarial). ¿No estará el servicio incentivando, con esta política, la publicación de este tipo de imágenes en detrimento de otros?

No se me malinterprete, no tengo absolutamente nada en contra de este tipo de contenidos. Al contrario, me parece fenomenal que cada cual pueda subir a Instagram las imágenes que quiera (dentro de las normas del servicio, claro), pero no me gusta que el algoritmo que elige por mí decida que me interesan más las mujeres en bikini que los gatitos, porque ni yo mismo sé qué querré ver la próxima vez que entre, ¿cómo demonios va a saberlo un algoritmo? Muéstrame lo último, como hacían todas las redes en sus orígenes, que ya me encargaré yo de buscar mascotas, paisajes, comida o imágenes con poca ropa.

Imagen: Perzonseo Webbyra