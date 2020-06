Con ya cuatro modelos del iPhone 12 adelantados, parece que Apple podría estar guardándose todavía alguna sorpresa para la presentación de su nueva familia de smartphones. Y es que según las últimas filtraciones, la compañía estaría preparando la llegada de un quinto modelo de tamaño reducido, además del sorprendente regreso de la marca iPhoneOS para diferenciar el sistema operativo de sus teléfonos.

Mientras algunas marcas siguen apostando por los formatos cada vez mayores, con innovaciones como las pantallas dobles o flexibles y la búsqueda de la máxima versatilidad, parece que Apple volvería a apostar por un teléfono todavía más pequeño. Una línea que ya vimos en la reciente llegada del esperado iPhone SE 2020, un terminal que rescataba el antiguo cuerpo del iPhone 8, con una importante puesta a punto de sus componentes.

Y es que aunque sobre el papel el iPhone 12 de 5,4 pulgadas obviamente se entiende más grande que el iPhone SE 2020 de 4,7 pulgadas, estas medidas hacen referencia sólo al tamaño de sus pantallas. Así pues, inspirándose en la línea estética del iPhone X, este iPhone 12 contaría con una distribución más orientada al FullView, omitiendo el botón físico de inicio, y reduciendo en gran medida todos los biseles, con un resultado final que recortaría unos milímetros de altura.

Un modelo que podemos ver gracias a EverythingApplePro, quien nos muestra una comparación directa de los modelos 3D para fabricantes de fundas del iPhone 12 de 5,4 pulgadas, el iPhone SE 2020, y los actuales iPhone 11.

People who love tiny phones are in for a treat with the new 5.4-in iPhone. Smaller than a new SE! pic.twitter.com/cTSH2LBzKA

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) June 18, 2020