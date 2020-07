HP SSD S750, un modelo SATA de buenas prestaciones

Las unidades de estado sólido continúan su escalada para monopolizar por completo el mercado del almacenamiento y no pasa semana que no tengamos un nuevo modelo que ofrecerte. Lo último nos llega del gigante de los ordenadores. No es un especialista en almacenamiento, pero también cuenta con catálogo propio para consumo y empresas, y en modelos SATA y PCIe.

HP SSD S750 está destinada al cliente final y es una unidad que se ofrece en formato estándar de 2,5 pulgadas y bajo la interfaz SATA-III (6 Gbps). Combina un controlador de SMI con memoria flash 3D NAND de 96 capas de un fabricante que no se ha mencionado.

Su rendimiento está en el límite de lo que puede ofrecer la interfaz SATA, con transferencias de datos secuenciales de hasta 560 MB / s de lectura y hasta 520 Mbytes por segundo en escrituras. En rendimiento aleatorio vemos hasta 90.000 / 89.000 IOPS el lecturas / escrituras.

HP SSD S750 se comercializará en tres versiones según capacidad de almacenamiento, 256 GB, 512 GB y 1 Tbyte. La resistencia de las tres variantes está clasificada en 160 TBW, 320 TBW y 650 Tbytes de escrituras garantizadas. La compañía no ha facilitado precios, pero deben ser económicos visto como está el mercado del almacenamiento interno y anteriores versiones del fabricante como las SSD 700.

Una unidad competente, con buen grado de resistencia y con un rendimiento que ya está en el máximo de la interfaz que utiliza. Puede usarse tanto en equipos nuevos como para actualizar discos duros en sobremesas o portátiles. Los usuarios que quieran más y siempre que tengan equipos que lo soporten, tendrán que saltar a las unidades NVMe que emplean la interfaz PCIe mucho más rápida.