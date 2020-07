Google Play Pass llega a España: suscripción de apps y juegos para Android

Google Play Pass es el servicio de suscripción de apps y juegos para Android que el gigante de Internet anunció a finales del año pasado, y que hasta ahora solo estaba disponible en Estados Unidos. Pero ya ha llegado a España, para quien esté interesado en disfrutar de una barra libre, pero limitada, de descargas para el sistema operativo móvil.

En esencia, Google Play Pass ofrece «acceso a más de 350 aplicaciones y juegos que están completamente desbloqueados, libres de anuncios, compras en la aplicación y pagos por adelantado«, según se explicaba entonces; «una colección curada de títulos de alta calidad» que iría creciendo con el tiempo, añadiendo juegos y aplicaciones nuevas cada mes.

El número de contenidos que ofrece Google Play Pass en estos momentos es, por lo tanto, sustancialmente mayor y rondaría los 500 juegos y aplicaciones, entre los que se destacan títulos como Sonic the Hedgehog, Stardew Valley LIMBO, This War of Mine, Teslagrad y un largo etcétera en el que también se incluyen aplicaciones como Photo Studio Pro, apuntan desde el blog oficial de Google España.

En cuanto al precio, dato clave en la oferta de Google Play Pass, la suscripción sale por 4,99 euros al mes o 29,99 euros al año, con un mes de prueba y con la posibilidad de compartir la suscripción con la cuenta familiar de Google, a la que se pueden sumar hasta cinco miembros (seis personas en total), conservando cada uno sus listas de descargas y opciones individuales.

¿Cómo distinguir aquellos juegos y aplicaciones disponibles bajo Google Play Pass? Estarán marcados con un icono específico. Por otra parte, los suscriptores del servicio verán aparecer una nueva pestaña en Google Play donde se recogen todos los contenidos. El acceso a la suscripción de Google Play Pass se encuentra asimismo en el menú de la tienda o en la misma página.