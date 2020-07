Prueba de resistencia del OnePlus Nord: ¿saldrá airoso?

El conocido youtuber y experto en smartphones JerryRigEverything ha publicado una interesante prueba de resistencia del OnePlus Nord, un smartphone que fue presentado oficialmente la semana pasada, y que como vimos en su momento trae una configuración «premium» de gama media manteniendo un precio bastante interesante.

En esta prueba de resistencia del OnePlus Nord hemos podido confirmar que la compañía china ha utilizado cristal en los dos lados del terminal, algo muy positivo ya que le confiere un acabado de mayor calidad, pero el marco no es de metal. Cuando se produjo la presentación del terminal todo parecía indicar que sí, que estaba fabricado en dicho material, de hecho algunos análisis indican, erróneamente, que utiliza un marco de metal. No es intencionado, y de hecho tiene una explicación, dicho marco trae una capa de pintura metalizada que hace que sea muy difícil de identificar que realmente es de plástico.

Como podemos ver en el vídeo adjunto no hay duda, los trozos de plástico que saltan al pasar el cúter confirman la presencia de esa combinación de materiales que hemos dicho, plástico y pintura metalizada. Si nos centramos en los primeros resultados de esta prueba de resistencia del OnePlus Nord podemos sacar unas conclusiones bastante buenas, ya que la pantalla no se araña hasta llegar al nivel seis, y las cámaras están debidamente protegidas contra los arañazos.

El hecho de que el marco sea de plástico coloca al OnePlus Nord en un nivel intermedio comparado con otros modelos de gama media, que también utilizan dicho material para reducir costes. Sin embargo, este modelo utiliza cristal en ambas caras en lugar de plástico, lo que lo aleja de otros modelos más económicos y contribuye, en parte, a justificar su mayor precio.

Resistencia del OnePlus Nord: valoración final

No debemos asustarnos por el final del vídeo. Está claro que esta prueba de resistencia del OnePlus Nord no ha terminado nada bien, y que dicho smartphone parece tener una debilidad estructural en la zona del botón de silenciar que, probablemente, podría haberse evitado utilizando un chasis de metal, pero hay que tener en cuenta que la presión a la que se ve sometido en esa prueba no es para nada normal, es decir, no es algo que vaya a tener que soportar en un uso normal.

Si echamos un vistazo a los daños que sí puede sufrir como consecuencia de un uso normal vemos que, en general, esta prueba de resistencia del OnePlus Nord sí tiene un final positivo. Como hemos dicho, ambas caras del smartphone están protegidas por cristal y ofrecen un buen nivel de resistencia a los arañazos.

El OnePlus Nord presenta sacrificios a nivel de calidad de construcción y de calidad de acabados, eso está claro, y no es un smartphone barato precisamente, pero su relación precio-prestaciones es más que aceptable, y presenta una fiabilidad global lo bastante buena como para garantizar una larga vida útil sin problemas.