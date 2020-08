El veto de Estados Unidos a Huawei está teniendo importantes consecuencias en el sector smartphone, y el Huawei GameCenter ha sido, sin duda, una de las más importantes. Os pongo en situación, porque testamos en una situación muy curiosa por todo lo que debería haber ocurrido, y por lo que realmente ha sucedido.

Cuando la Administración Trump lanzó un veto contra Huawei que le impedía acceder a los Google Mobile Services muchos pensaron que el gigante chino iba a caer con la misma contundencia que un metal lanzado contra un suelo de hormigón, pero la realidad ha sido totalmente distinta. El gigante chino supo apoyarse en su tienda de aplicaciones, la AppGallery, y en una versión de Android personalizada con servicios alternativos para ofrecer a los usuarios una buena experiencia de uso, incluso a pesar de preinstalar un «Android sin Google«.

Como sabrán la mayoría de nuestros lectores Huawei ha superado sin problemas todos los obstáculos que le ha puesto Estados Unidos, de hecho cerró el pasado trimestre como el mayor vendedor de smartphones del mundo, gracias a su enorme presencia en China, uno de los mercados que más rápido se ha recuperado del impacto de la pandemia de la COVID-19.

Huawei GameCenter: una importante inversión en contenidos propios

Durante los últimos trimestres Huawei ha realizado importantes inversiones para mejorar su ecosistema de aplicaciones y de desarrollo alrededor de la AppGallery, un movimiento que confirma que no están dispuestos a rendirse, y que si no pueden contar con la tienda de aplicaciones de Google no tienen ningún miedo a impulsar su propia alternativa. Sí, es un proceso lento, pero si lo completan podrían acabar compitiendo de verdad con la Google Play Store.

Es lo que ya he dicho en otras ocasiones, cuando intentas acorralar a un gigante como Huawei es normal que este responda y que aproveche sus recursos para salir adelante por mucho que intentes dejarlo sin opciones. En este caso lo más interesante es que, al final, Google podría acabar siendo la gran perjudicada, ya que Huawei es uno de los jugadores más importantes del sector de dispositivos móviles basados en Android, y bloquear la Google Play Store en ellos implica renunciar a una importante fuente de ingresos.

Volviendo a la Huawei GameCenter tenemos una importante apuesta por parte del gigante chino por potenciar sus propios servicios y contenidos. En este caso todo gira alrededor de los juegos, y es que Huawei ha firmado acuerdos con desarrolladoras tan importantes como Gameloft, Lilith, IGG y Forshow para que desarrollen contenidos exclusivos para los usuarios de sus smartphones.

El Huawei GameCenter está disponible a través de la AppGallery, la tienda de aplicaciones de Huawei, y permitirá disfrutar de ventajas importantes como acceso anticipado a juegos muy esperados, como Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road y Ellr Land, entre otros, y contará con otros juegos ya conocidos que tienen una gran popularidad, como Saint Seiya Awakening: Knights of Zodiac, Perfect World y Asphalt 9: Legends – Epic Car Action Racing Game.

Se estima que Huawei tiene una base de usuarios de unos 700 millones de personas, una cifra más que suficiente para atraer a los grandes desarrolladores y para animarlos a crear contenidos exclusivos en ese Huawei GameCenter. Los jugadores podrán conseguir, además, recompensas exclusivas, que van desde monedas de oro (o divisas propias de cada juego) hasta accesorios y objetos valiosos, y crear comunidades para conectar con otros jugadores. No hay duda, Huawei va a por todas.