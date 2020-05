Estados Unidos extiende el veto a Huawei hasta 2021

Hace un año que el Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso un veto a Huawei, impidiendo el trato y el uso de sus productos a cualquiera de las tecnológicas estadounidenses, entre otras restricciones. El motivo, la supuesta amenaza para la seguridad nacional que representaría la compañía china; el método, declarando el estado de emergencia.

Desde entonces se han dado movimientos de todo tipo, y de hecho apenas un par de meses después de aplicarse inicialmente el veto a Huawei, el Gobierno de Estados Unidos daba marcha atrás con algunas de las medidas más restrictivas. Muchas otras quedaron en el mismo estado, a pesar de la oposición de las grandes tecnológicas patrias.

Al margen del conflicto comercial, sin embargo, el veto a Huawei perjudicaba también a los consumidores de a pie con pretensiones de adquirir dispositivos Huawei con Android, ya que estos se quedaban sin los servicios y software de Google. La respuesta de la compañía china fue anunciar su propio sistema operativo, aunque ahora sabemos que solo fue un farol.

El veto a Huawei se mantiene hasta 2021

Pero la situación no ha mejorado en todo este tiempo y lo que llevamos de 2020 está siendo de momento una sucesión acusaciones y explicaciones que no dan esperanzas de que el conflicto se resuelva en breve: acusaciones por parte de Estados Unidos contra Huawei por conspirar para robar secretos comerciales; explicaciones por parte de Google de por qué no pueden ofrecer sus productos…

La situación, de hecho, empeora, y es que el Gobierno de Estados Unidos ha decidido extender el veto a Huawei al menos hasta el año que viene, por lo que la revocación de la licencia de Android a Huawei, el efecto más nocivo para la compañía china, se mantiene vigente. Lo cual significa que la compañía seguirá sin poder lanzar nuevos dispositivos Android con el software de Google preinstalado.

Cabe señalar que aunque hablamos de veto a Huawei, esta no fue la única empresa china afectada por la orden presidencial: ZTE y otras también entraron en el mismo saco y en él continúan, a la espera de que la guerra comercial entre ambas potencias se relaje, una vez se alcance alguna clase de acuerdo. Algo que tampoco se vé probable en el corto plazo.