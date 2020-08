La web Have I Been Pwned pasará a ser de código abierto

Durante los últimos años, Have I Been Pwned ha demostrado ser una forma valiosa de determinar si su dirección de correo electrónico está conectada a las cada vez más presentes violaciones y filtraciones de bases de datos. Sin embargo, pese a haber funcionado de manera autónoma durante años, y tras un proceso de adquisición fallido, Troy Hunt, el hombre detrás de este titánico proyecto, ha decidido abrir el código base de su web para tratar de garantizar un «futuro sostenible» para la misma.

“El objetivo más importante del proceso de fusiones y adquisiciones era buscar un futuro más sostenible para Have I Been Pwned, y ese deseo no ha cambiado; el proyecto no puede depender únicamente de mí”, escribía Hunt en una publicación de su blog. «Sin embargo, ahí es donde estamos hoy: si desaparezco, Have I Been Pwned muere«.

Además de garantizar la perpetuidad del proyecto, a nivel práctico, el salto al código abierto también permitirá que otros usuarios ayuden corregir errores e implementar ideas que actualmente no están siendo manejables para una única persona.

Así pues, el propio Hunt ha adelantado ya que se tratará de un proceso gradual, por lo que tardará algún tiempo abrir completamente la base del código de la web. “La transición de completamente cerrado a completamente abierto ocurrirá de manera incremental, poco a poco y de una manera que sea tanto manejable como responsable”.

Y es que cabe tener en cuenta que, pese a que muchos de los datos con los que trabaja Have I Been Pwned todavía pueden ser encontrados en la red, muchos de ellos todavía se manejan bajo un mercado reducido, por lo que «es importante que los controles de privacidad prevalezcan en los datos de violación en sí, incluso cuando la base del código se vuelve más transparente«.