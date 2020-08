Hace un par de días vimos que los smartphones Huawei estaban en serios problemas, y no se trataba únicamente de los modelos recientemente lanzados sin los servicios móviles de Google, sino que la situación se podría extender, incluso, a modelos anteriores.

Debido a la finalización de la licencia temporal de Estados Unidos que permitía a Google hacer negocios con Huawei quedaban sobre la mesa tres grandes cuestiones:

Qué iba a ocurrir con los smartphones Huawei que utilizaban, hasta ahora, la Google Play Store.

El tema de las actualizaciones también quedaba en entredicho, ya que en teoría Google no podría seguir lanzando parches para los smartphones Huawei.

Lo mismo ocurre con las aplicaciones de Google, que hasta ahora había sido posible utilizar sin problemas en los smartphones Huawei anteriores al veto.

Los usuarios de smartphones Huawei pueden respirar tranquilos

En términos absolutos, Huawei es el segundo mayor vendedor de smartphones a nivel mundial. Su popularidad en España es enorme, y esto quiere decir que cuenta con una importante base de usuarios.

Obvia decir que una restricción total por la terminación de esa licencia habría dejado a muchos usuarios en problemas. Imagina que, de la noche a la mañana, ya no puedes acceder a la Google Play Store, que descubres que ya no vas a recibir nuevas versiones de Android, y que encima tampoco podrás seguir utilizando las aplicaciones de Google. Sí, sería un palo enorme para los usuarios, pero también dejaría a Huawei en una importante encrucijada.

El caso es que, al final, el gigante chino ha podido confirmar que todos los smartphones Huawei que venían con los servicios móviles de Google preinstalados podrán seguir accediendo con total normalidad a la tienda de aplicaciones de Google, y recibirán actualizaciones con total normalidad, al menos en principio.

Quiero recordar, antes de terminar, que Google no ha confirmado nada, así que, al momento de escribir este artículo, lo único que tenemos es una confirmación unilateral por parte de Huawei, como indican desde Android Authority. No quiero decir con esto que las declaraciones de Huawei no tengan validez, sino más bien que deberíamos esperar a ver cómo evoluciona esta situación por si se produjeran cambios de última hora.

No quiero parecer negativo, pero con los precedentes que tenemos es lo más sensato. Recordad la polémica que hubo cuando Huawei se vio obligada a dejar de utilizar los servicios móviles de Google, pero aseguraron que iba a ser muy fácil instalarlos y utilizarlos, pero al final no ha sido tan sencillo.