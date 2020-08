No hay duda de que la división móvil de BlackBerry lleva bastante tiempo arrastrando una mala racha. Como sabrán muchos de nuestros lectores, la compañía canadiense decidió, hace cosa de cuatro años, dejar de diseñar y de comercializar sus propios smartphones. Esa no fue una decisión fácil, pero con la enorme caída en ventas que habían experimentado el CEO de BlackBerry, John S. Chen, no tenía otra opción.

BlackBerry pasó a centrarse en el software, en la seguridad y en los servicios, un cambio de aires que, ciertamente, le ha funcionado realmente bien, y que ha llevado al CEO de la firma a reforzar su posición dentro de la compañía canadiense, donde seguirá presente, salvo desastre, hasta 2023.

Aunque BlackBerry abandonó el mercado smartphone, su marca siguió viva gracias a un acuerdo de licencia temporal que suscribió con TCL. La conocida empresa china estuvo diseñando y comercializando varios terminales bajo la marca BlackBerry, como el KEYOne, pero al final no tuvo éxito y decidió no renovar el acuerdo de licencia, de hecho TCL ni siquiera intentó aprovechar los últimos meses que tenía a su disposición para lanzar un nuevo smartphone bajo dicha marca.

BlackBerry «murió» dos veces, ¿lo hará una tercera vez?

Es muy curioso pensar que BlackBerry ha «muerto» dos veces en el sector smartphone, una bajo la batuta de la compañía homónima, y otra como marca licenciada a TCL. En su momento pensamos que esta vez ya no había vuelta atrás, pero OnwardMobility y FIH Mobile Limited (esta última es una filial de Foxconn) han cerrado un acuerdo con la firma canadiense que dará una tercera vida a los smartphones BlackBerry.

Tenemos un anuncio oficial claro y conciso, en 2021 veremos nuevos smartphones BlackBerry equipados con conectividad 5G. No tenemos información sobre las especificaciones de esos nuevos smartphones, pero podemos esperar que utilicen una versión personalizada de Android, con mejoras a nivel de seguridad y de privacidad, y que se dirijan, principalmente, a la gama media y gama media-alta. Creo que es poco probable que veamos un modelo tope de gama, aunque no me atrevo a descartarlo por completo.

No sabemos cuántos terminales tienen previsto lanzar las partes implicadas en este nuevo acuerdo, pero el hecho de que hablen en plural indica que veremos, como mínimo, un par de smartphones en 2021. Os recuerdo que uno de los símbolos clásicos de la marca es el uso de teclados QWERTY, pero esto no quiere decir que esos nuevos dispositivos vayan a venir, necesariamente equipados con uno.

¿Os parece buena idea rescatar la marca BlackBerry o creéis que ya no tiene cabida en el mercado smartphone? Los comentarios son vuestros.