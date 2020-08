MetaOS, un paso más de Microsoft hacia la productividad

Es bastante probable que sea la primera vez que escuchas hablar de MetaOS o, para ser más concretos, de Microsoft MetaOS, ya que cómo concepto sí que lleva ya unos años en desarrollo. Y aunque por debajo del radar de la mayoría, en estos años ha ido ganando cada vez más tracción entre los profesionales de IT, que ven en este modelo una solución perfecta para los entornos de trabajo en los que cada vez es necesario emplear más elementos con distintos orígenes y, en no pocos casos, con una integración deficiente entre ellos.

Aunque sus dos últimas letras, OS, apuntan a que se trata de un sistema operativo, en realidad MetaOS no es exactamente eso, en el sentido de que no hablamos de un sistema operativo per se (si bien quizá sí que sea la línea en la que pretende avanzar Microsoft), sino una capa adicional a las ya existentes, más semejante a una plataforma que a un sistema operativo. Una plataforma destinada a aglutinar e interconectar múltiples elementos, propios y de terceras partes, en un entorno unificado.

En el caso concreto de Microsoft, este «mix» consiste en las combinación de SharePoint, Microsoft 365, Azure y los sistemas de aprendizaje automático de Microsoft basados en inteligencia artificial. Una combinación que, interconectada, supondría contar con todos los elementos de trabajo comunes para muchas personas en un único ambiente, con todo el «cableado» que interconecta los componentes corriendo por debajo de MetaOS, de manera totalmente transparente para el usuario.

De cara a la integración de elementos de terceros, MetaOS tendría una API que permitiría a terceros conectar aplicaciones y servicios, además de impulsar el servicio de búsqueda unificada de Microsoft. También se puede conectar a Fluid Framework, una tecnología de infraestructura colaborativa que permite a los usuarios crear e incrustar componentes dentro de aplicaciones y documentos que siempre permanecerán actualizados.

Otro elemento clave de la línea que está siguiendo Microsoft en Taos, que es el nombre que recibe de momento su implementación de MetaOS, es que no dependa de la plataforma en la que se emplea, que el entorno y los todos los procesos sean similares en un ordenador con Windows, una tablet con Android o un iPhone con iOS. Obviamente, esto nos deja claro que estamos hablando de la nube, de un acceso unificado, quizá a través de una aplicación específica o del navegador, pero en la que todos los elementos del sistema sean accesibles de manera universal desde la nube.

Es obvio que, de momento, MetaOS se dirige, de manera exclusiva, a las actividades profesionales, no a los usuarios domésticos. Sin embargo, la nube también va ganando cada vez más presencia en el mercado de consumo doméstico, las aplicaciones web cobran cada día más relevancia en nuestro día a día y, de un tiempo a esta parte, tiene sentido imaginar un futuro en el que ya no instalemos software en nuestro PC (hablo de instalaciones al uso, como las que realizamos a día de hoy).

Y es en ese hipotético futuro en el que me pregunto, y os pregunto, ¿tendría sentido trabajar en una aproximación de MetaOS para usuarios no profesionales? Obviamente el uso que hace un particular del PC es bastante más multipropósito que el de un trabajador en un entorno profesional. Sin embargo, ¿se te ocurre a ti alguna aplicación práctica de MetaOS para usuarios domésticos? Yo llevo un rato dándoles vueltas y, por una parte, no se me ocurre, pero por otra parte me resisto a pensar que realmente no exista. ¿Qué piensas tú?

Con información de ZDNet