WordPress, o cómo Apple podría estar perdiendo la cabeza

Lo ocurrido en las últimas horas entre WordPress y Apple me parece un ejemplo perfecto de cómo gestionar una situación compleja, pongamos un incendio, de la manera más adecuada, pongamos que intentando sofocarlo con gasolina. No tengo nada claro qué está pasando en estos días por las cabezas de los principales responsables de Apple, pero tengo la sensación de que un sentimiento codicioso podría estar creciendo a pasos agigantados, llevando a la compañía a excederse en las medidas de presión que ejerce sobre los que, en teoría, deberían ser considerados sus partners.

A no ser que vivas en Marte (y si es así escríbeme, tengo algunas preguntas), seguramente ya estarás más o menos al corriente del enfrentamiento en el que se han sumido Apple y Epic, a cuenta de la exclusión de Fornite de la App Store de iOS (y, recordemos, también de Play Store) a cuenta de las dichosas compras in app, un buen negocio para las tiendas de aplicaciones de los de Cupertino y los del buscador, que no parece gustar en absoluto a las empresa prestadoras de todo tipo de servicios de pago que desean emplear dichos espacios para difundir sus productos. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con WordPress?

Pues la relación se ha establecido hace unas horas, cuando Apple ha decidido bloquear la posibilidad de que los responsables de WordPress pudieran subir actualizaciones de su app para iOS a la tienda de aplicaciones. ¿La razón? Pues en teoría la misma que ha provocado el rifi-rafe con Epic: no ofrecer como venta in app, los servicios de pago que wordpress.com (la plataforma del blogging, no confundir con wordpress.org, donde lo que se encuentra es la versión libre del CMS que cualquier puede descargar e instalar en su servidor web) ofrece a sus usuarios.

Cualquier responsable de una web basada en WordPress (bueno, y en cualquier otro CMS, en realidad), sabe de los mil riesgos de emplear elementos no actualizados para gestionar la misma, por lo que el bloqueo de actualizaciones de un app de este tipo genera, de manera prácticamente instantánea, un problema de seguridad que, como pasa casi siempre, recae principalmente en el usuario, que de lejos es el menos responsable de la situación y, además, también es quien menos puede hacer para resolverla.

Sin embargo, y a diferencia del enfrentamiento entre Apple y Epic, en este caso los de Cupertino han dado rápidamente marcha atrás, indicando que los responsables de WordPress ya han eliminado los elementos de la app que permitían contratar los servicios de pago sin pasar por las compras in app de iOS. Y terminan disculpándose por los malentendidos que se puedan haber producido. Suena bien, ¿verdad? WordPress rectifica y Apple actúa diligentemente para resolver el problema.

Desgraciadamente parece que la historia no es tan sencilla, y es que tanto el desarrollador de la app como algunos usuarios de la misma afirman que, en realidad, esos elementos ya fueron eliminados hace tiempo de la app de WordPress para iOS y, aún más, el desarrollador afirma que mantuvo una conversación al respecto con los responsables de Apple, hace meses, para buscar alguna solución que encajara en las políticas de la App Store. Todas sus propuestas fueron rechazadas y, desde entonces, la app no ha dado visibilidad alguna a las funciones de pago, y menos aún las ha enlazado desde la misma para que fueran contratadas sin pasar por Apple.

Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Nunca sabremos qué ha pasado exactamente por las cabezas de los responsables de la tienda de apps, pero la interpretación más factible es que la nueva política de Apple es que cualquier compañía que ofrezca cualquier servicio de pago y que tenga una app, debe verse obligada a ofrecer su contratación en la misma, pasando por supuesto por la tienda de Apple y, por lo tanto, pagando el 30% de lo recaudado a los de Cupertino.

Puedo llegar a entender que Apple presione a servicios como Netflix o HBO (por poner un par de ejemplos), ya que una suscripción de pago es imprescindible para acceder a los mismos. Dicho de otra manera, o pasas por caja o la app no sirve para nada. Sin embargo, si hablamos de un servicio gratuito, y que adicionalmente cuenta con funciones de pago que, además, no son promocionadas de ningún modo en la app, tal y como ocurre desde hace tiempo con la app de WordPress, la actitud de Apple me parece bastante más cuestionable.

Pondré un ejemplo para que se entienda aún más claro. Google ofrece de manera gratuita su servicio de correo, Gmail. Y, aunque es posible configurar la cuenta de correo en el cliente de email de iOS, también se puede acceder al mismo (y a gran parte de sus funciones) a través de la app para iOS. Adicionalmente, los usuarios pueden contratar más capacidad de almacenamiento para su cuenta de Google (no hay ninguna referencia a esta posibilidad en la app). Imagina ahora que Apple exige a Google que venda dicha posibilidad a través de la app como compra in app, bajo amenaza de eliminar su app de la App Store.

Pues bien, a falta de una explicación más completa por parte de Apple, y dudo que ésta se llegue a producir, parece que eso es, exactamente, lo que ha ocurrido con la app de WordPress. Y que los responsables de la tienda se hayan excusado diciendo que el desarrollador ha cedido y retirado esos elementos, cuando hace ya tiempo que no estaban ahí, me parece una muestra de cinismo y una falta de respeto a los usuarios de WordPress y de iOS. Y como formo parte de ambos grupos, creo que me siento ofendido por partida doble.