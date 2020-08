El pasado mes de febrero tuvimos la oportunidad de conocer los primeros detalles de la serie de Resident Evil que llegará a Netflix próximamente, y hoy ha sido la propia compañía quien se ha encargado no solo de ratificar que sigue trabajando en dicho proyecto, sino que también ha ofrecido nuevos detalles que, francamente, me han dejado un poco descolocado.

Estaba claro que la serie de Resident Evil no iba a partir de las líneas argumentales que hemos visto en los videojuegos, y que tampoco tenía por qué adoptar a ninguno de los protagonistas en su elenco de personajes principales. Recordad la aproximación que tomó Paul W. S. Anderson a la hora de llevar a cabo las diferentes películas de la franquicia, mezcló elementos de los juegos con otros nuevos, pero el personaje principal, Alice, no tenía nada que ver con la franquicia.

Pues bien, parece que Netflix ha «aprendido del maestro», ya que ha decidido adoptar un enfoque similar, aunque distinto al mismo tiempo, tanto que creo que va a ser complicado establecer una relación «real» entre la serie de Resident Evil y la franquicia de Capcom. Si crees que exagero echa un ojo a este extracto resumido del guión que os dejo a continuación.

La historia girará en torno a las dos hijas de Albert Wesker, Jade y Billie Wesker, que llegarán a Nueva Raccoon City, una ciudad corporativa. No tardarán en sospechar que su padre esconde secretos oscuros, secretos que podrían cambiar el mundo. Esta primera línea temporal dejará paso a otra centrada en el futuro, concretamente más de una década después, en la que un apocalipsis provocado por el virus-T ha infectado a más de 6.000 millones de personas. Se estima que solo quedan unos 15 millones de humanos sanos en la Tierra, y a la lucha por la supervivencia se unen los fantasmas del pasado.

Salvo cambios de última hora, la primera línea temporal tendrá lugar en 2022, y la segunda línea temporal se desarrollará en 2036. Netflix ha confirmado que la primera temporada de la serie de Resident Evil tendrá un total de ocho episodios de una hora de duración cada uno, pero no ha hablado sobre la fecha de estreno, así que solo podemos esperar.

Debo decir que las dos primeras películas de la franquicia cinematográfica de Resident Evil me gustaron, especialmente la segunda, aunque a partir de ahí fui perdiendo gradualmente el interés. Con este precedente sobre la mesa, parto con unas expectativas mínimas con respecto a la serie que está produciendo Netflix, pero debo reconocer que, en el fondo, no espero nada bueno.

